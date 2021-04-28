ТОП-5 популярных подов

При выборе устройства для парения вейперы обращают внимание на множество факторов. Среди них — внешний вид девайса, его функциональность, удобство использования. Сегодня большой популярностью во всем мире пользуется подсистема вейп — такие электронные сигареты отличаются компактными размерами и стильным дизайном. Давайте узнаем, какие устройства входят в ТОП-5 самых востребованных на рынке.

Первое место – Juul

Такая стильная и компактная под система производства американской компании PAX Labs выгодно выделяется оригинальным форм-фактором и оснащена мощным встроенным аккумулятором. Juul внешне очень напоминает переносной флеш-накопитель для хранения данных, а заряжается устройство через разъем USB. Нестандартный подход к дизайну произвел настоящий переворот в мире вейпинга, поэтому такие поды пользуются огромной популярностью во всем мире.

В расширенном комплекте поставки покупатель найдет 4 картриджа с отличающимися вкусами. Кроме них доступно еще 2 аромата. Картридж имеет объем 0,8 мл. Производитель заявляет, что используемая в жидкостях формула (которую тщательно оберегают) позволяет очень быстро избавиться от курения обычных сигарет и «перейти на сторону пара». Включается девайс от затяжки. Время зарядки аккумулятора — около одного часа.

Второе место – Myle

Такая pod система имеет весьма лаконичный, но в то же время очень симпатичный дизайн, и компактные размеры. Устройство подкупает плавностью форм, широким выбором цветовых решений и доступной ценой. Пользоваться Myle удобно, габариты пода позволяют носить его в кармане или сумке. Даже в женской косметичке такой красивый и стильный девайс не займет много места.

Включается pod система от затяжки. В сменных картриджах содержится 0,9 мл жидкости. Полностью зарядить аккумулятор можно примерно за один час, после этого устройство способно проработать целый день. Любителям парения предлагается широкий выбор ароматов. В стартовый набор уже входят 4 картриджа с разными вкусами.

Третье место – Smok Novo 3

Данная модель от бренда Smok — усовершенствованная версия популярной линейки устройств под названием Novo. Если считать Novo X представителем этой серии, то Smok Novo 3 — уже четвертый входящий в нее под. По сравнению с Novo 2 новшеств не так много — здесь используется другой сеточный испаритель 0,8 Ом, а также представлены иные цветовые решения. Всего доступно 14 расцветок — 7 стилизованных под змеиную кожу, и столько же карбоновых с характерной текстурой.

В комплекте поставки два картриджа. В отличие от гибридных характеристик модели X, в Novo 3 все традиционно — мощность нельзя регулировать вручную. Дизайн устройств этого бренда не спутаешь с другими — в этом смысле данная модель практически идентична Novo 2. Остались прежними и размеры пода. Производитель решил следовать принципу «лучшее — враг хорошего», поэтому популярная среди вейперов линейка пополнилась еще одним стильным и сразу узнаваемым представителем бренда.

Четвертое место – Hotcig Kubi 2

Под система от китайского производителя Hotcig может «похвалиться» современным дизайном, объемным баком на 1,7 мл и расширенной комплектацией. Помимо двух картриджей и кабеля для зарядки TYPE-C в стартовый набор еще входят кожаный чехол и ремешок. Также вейпер найдет подробную инструкцию на разных языках, так что быстро научиться пользоваться устройством сможет даже новичок. Управляется под кнопкой, а полностью заряжается за 1 час. Аккумулятор способен продержаться при активном использовании девайса до 10 часов.

Пятое место – OVNS Saber 3

Новая модель в популярной линейке Saber сохранила узнаваемый внешний вид, присущий своим предшественникам. Однако теперь прямоугольный вытянутый металлический корпус с зарядным портом потерял футуристическую или спортивную стилизацию, как у более старых представителей серии. Но при этом выглядит он не просто стильно, а даже фешенебельно. Под стать внешнему виду и технические усовершенствования — OVNS Saber 3 получил более емкий аккумулятор (что положительно сказалось на автономности устройства), контроль мощности и обдува, а также возможность включать под систему нажатием кнопки или простой затяжкой. Полезную информацию о состоянии девайса можно посмотреть на OLED экране.