На Тернопільщині поліцейські затримали групу працівників ДЕПО, які зливали пальне з тепловозів

Фігурантів правоохоронці викрили «на гарячому». Пʼятьом учасникам групи – машиністам, помічникам машиністів тепловоза та майстру цеху – повідомили підозри. Під час обшуків у ділків вилучили майже 2600 літрів дизельного палива.

У ході слідства правоохоронці встановили, що працівники державного залізничного перевізника зливали дизельне паливо з локомотивів у заздалегідь обумовлених місцях. Будучи добре обізнаними в розкладі руху потягів, ділки очікували на зупинку визначеного тепловоза на одній із залізничних станцій області.

Шляхом втручання в паливну систему локомотива, зловмисники незаконно відкачували паливо у каністри, після чого скидали їх під час руху тепловоза в заздалегідь обумовленому місці. Надалі відвозили каністри до місць зберігання, де переливали пальне в бочки й збували мешканцям області, а кошти розподіляли між собою.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та обласної поліції затримали пʼятьох учасників злочинної групи. Вони як раз зливали пальне з локомотива тепловоза під час його стоянки на залізничній станції у Чортківському районі. На місці затримання поліцейські вилучили 19 каністр із майже 600 літрами викраденого дизпалива.

Окрім цього, за результатами проведення 19 обшуків за місцями розташування місцевого локомотивного ДЕПО, проживання фігурантів та зберігання пального, а також в автомобілях зловмисників, вилучили ще понад 2000 літрів дизельного пального, десятки порожніх каністр, засоби для зливу палива, гроші та «чорнові» записи.

На підставі зібраних доказів двом машиністам тепловоза, їх помічникам та майстру цеху повідомлено про підозру у складі організованої злочинної групи за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним може загрожувати до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Заходи з документування та викриття «схеми» розкрадання палива службовими особами держпідприємства проходили спільно з працівниками Департаменту корпоративної безпеки АТ «Укрзалізниця» за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.