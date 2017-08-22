Тернопільських дітей посилено контролюватимуть на дорогах

З 20-го серпня іі до 20-го вересня в Україні триватимуть профілактичні заходи, під час яких поліцейські посилять контроль за дитячою безпекою на дорогах. Такі заходи в нашій країні проводяться щорічно, й вже стали доброю традицією.

Для підготовки вулично-дорожньої мережі до нового навчального року, будуть здійснені обстеження ділянок, що прилягають до територій дитячих та навчальних закладів.

Також, у перші дні вересня патрульні проведуть у школах уроки дорожньої безпеки.

Варто бути більш обережними і водіям авто: не забувайте, що поведінка дитини на дорозі часто є непередбачуваною, тож слід бути особливо уважними до маленьких пішоходів. При перевезенні дітей в авто не забувайте використовувати дитячі автокрісла та ремені безпеки. Приділити більше уваги малечі потрібно й батькам. Не полінуйтеся вкотре нагадати дітям основні правила дорожньої абетки, пройдіть з ними маршрутом від будинку до навчального закладу, обов’язково зверніть увагу на особливості дорожнього руху. І не забувайте: найкраще навчання – ваш особистий приклад правильної та відповідальної поведінки.