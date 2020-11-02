18:26 | 2.11.2020
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Ультразвукова діагностика (УЗД): переваги і види дослідження

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УЗД – це безболісне обстеження, яке дозволяє побачити внутрішні органи людини за допомогою звукових хвиль. Ультразвукове дослідження дає можливість чітко візуалізувати найменші зміни в тканинах людини і діагностувати захворювання на ранніх стадіях.

В МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють тільки досвідчені фахівці, за роки своєї роботи виконали не одну тисячу досліджень. Кожен з них впевнено володіє всіма новітніми можливостями, які дає сучасне обладнання.

Переваги УЗ-дослідження у нашому медичному центрі:

  • найновітніше обладнання, за допомогою якого можна відстежити стан внутрішніх органів в реальному часі;
  • абсолютна безболісність і велика ефективність, порівняно з іншими методами дослідження;
  • дозволяє розглянути кровоносні судини і кровотік в різних органах організму;
  • в ультразвуковому дослідженні не використовуються рентгенівські промені або будь-які інші типи іонізуючого випромінювання, що гарантує його безпеку;
  • не завдає шкоди для організму, тому обстеження можна проходити так часто, як це необхідно;
  • проводимо УЗД як дітям так і дорослим різного віку;
  • запис ведеться у зручний для Вас час, отже Вам не доведеться очікувати у черзі.

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»  виконуються всі види ультразвукових досліджень, таких як:

  • УЗД органів черевної порожнини;
  • УЗД органів сечовидільної системи;
  • УЗД нирок і надниркових залоз;
  • УЗД молочних залоз;
  • УЗД судин шиї;
  • УЗД судин верхніх і нижніх кінцівок;
  • УЗД суглобів;
  • УЗД щитовидної залози;
  • УЗД м’яких тканин і лімфовузлів;
  • УЗД вен;
  • УЗД передміхурової залози;
  • УЗД статевих органів у чоловіків;
  • УЗД малого таза у жінок;
  • УЗД вагітності;

А також:

  • ЕХО серця;
  • Еластографія молочних залоз;
  • Еластографія щитовидної залози;
  • Нейросонографія;
  • Біопсія щитовидної залози;
  • Доплерографія судин нирок.

І пам’ятайте: рання діагностика рятує життя. Не зволікайте! 

Записуйтесь на прийом до лікаря у медичному центрі «Оксфорд Медікал» у Тернополі  за номером (068) 752 52 52!

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