Ультразвукова діагностика (УЗД): переваги і види дослідження
УЗД – це безболісне обстеження, яке дозволяє побачити внутрішні органи людини за допомогою звукових хвиль. Ультразвукове дослідження дає можливість чітко візуалізувати найменші зміни в тканинах людини і діагностувати захворювання на ранніх стадіях.
В МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють тільки досвідчені фахівці, за роки своєї роботи виконали не одну тисячу досліджень. Кожен з них впевнено володіє всіма новітніми можливостями, які дає сучасне обладнання.
Переваги УЗ-дослідження у нашому медичному центрі:
- найновітніше обладнання, за допомогою якого можна відстежити стан внутрішніх органів в реальному часі;
- абсолютна безболісність і велика ефективність, порівняно з іншими методами дослідження;
- дозволяє розглянути кровоносні судини і кровотік в різних органах організму;
- в ультразвуковому дослідженні не використовуються рентгенівські промені або будь-які інші типи іонізуючого випромінювання, що гарантує його безпеку;
- не завдає шкоди для організму, тому обстеження можна проходити так часто, як це необхідно;
- проводимо УЗД як дітям так і дорослим різного віку;
- запис ведеться у зручний для Вас час, отже Вам не доведеться очікувати у черзі.
У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» виконуються всі види ультразвукових досліджень, таких як:
- УЗД органів черевної порожнини;
- УЗД органів сечовидільної системи;
- УЗД нирок і надниркових залоз;
- УЗД молочних залоз;
- УЗД судин шиї;
- УЗД судин верхніх і нижніх кінцівок;
- УЗД суглобів;
- УЗД щитовидної залози;
- УЗД м’яких тканин і лімфовузлів;
- УЗД вен;
- УЗД передміхурової залози;
- УЗД статевих органів у чоловіків;
- УЗД малого таза у жінок;
- УЗД вагітності;
А також:
- ЕХО серця;
- Еластографія молочних залоз;
- Еластографія щитовидної залози;
- Нейросонографія;
- Біопсія щитовидної залози;
- Доплерографія судин нирок.
І пам’ятайте: рання діагностика рятує життя. Не зволікайте!
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