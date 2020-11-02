Ультразвукова діагностика (УЗД): переваги і види дослідження

УЗД – це безболісне обстеження, яке дозволяє побачити внутрішні органи людини за допомогою звукових хвиль. Ультразвукове дослідження дає можливість чітко візуалізувати найменші зміни в тканинах людини і діагностувати захворювання на ранніх стадіях.

В МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють тільки досвідчені фахівці, за роки своєї роботи виконали не одну тисячу досліджень. Кожен з них впевнено володіє всіма новітніми можливостями, які дає сучасне обладнання.

Переваги УЗ-дослідження у нашому медичному центрі:

найновітніше обладнання, за допомогою якого можна відстежити стан внутрішніх органів в реальному часі;

абсолютна безболісність і велика ефективність, порівняно з іншими методами дослідження;

дозволяє розглянути кровоносні судини і кровотік в різних органах організму;

в ультразвуковому дослідженні не використовуються рентгенівські промені або будь-які інші типи іонізуючого випромінювання, що гарантує його безпеку;

не завдає шкоди для організму, тому обстеження можна проходити так часто, як це необхідно;

проводимо УЗД як дітям так і дорослим різного віку;

запис ведеться у зручний для Вас час, отже Вам не доведеться очікувати у черзі.

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» виконуються всі види ультразвукових досліджень, таких як:

УЗД органів черевної порожнини;

УЗД органів сечовидільної системи;

УЗД нирок і надниркових залоз;

УЗД молочних залоз;

УЗД судин шиї;

УЗД судин верхніх і нижніх кінцівок;

УЗД суглобів;

УЗД щитовидної залози;

УЗД м’яких тканин і лімфовузлів;

УЗД вен;

УЗД передміхурової залози;

УЗД статевих органів у чоловіків;

УЗД малого таза у жінок;

УЗД вагітності;

А також:

ЕХО серця;

Еластографія молочних залоз;

Еластографія щитовидної залози;

Нейросонографія;

Біопсія щитовидної залози;

Доплерографія судин нирок.

І пам’ятайте: рання діагностика рятує життя. Не зволікайте!

Записуйтесь на прийом до лікаря у медичному центрі «Оксфорд Медікал» у Тернополі за номером (068) 752 52 52!