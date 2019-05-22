Відпочинок у Карпатах: 5 кроків гарної відпустки

Короткі вихідні або цілий місяць у горах – завжди особлива пригода для туристів, що вирішили відвідати Карпати. Тут можна знайти і преміальні готелі, і маленькі садиби, що винаймають бюджетні туристи. Чудова особливість українських Карпат – це наявність житла та розваг на будь-який смак та гаманець. Спеціалісти розказали, як влітку тут провести час та не витратити всі кошти.

Крок перший: забронювати гарне помешкання

Для когось нормально ночувати в наметі серед полонини, але більшості туристів потрібні справжні апартаменти. Типи помешкань у Карпатах різноманітні – номери в готелі, окремі котеджі, проживання на хуторах тощо. Забронювати помешкання слід заздалегідь, адже навіть улітку охочих багато, і на місці зорієнтуватися буде важко.

Крок другий: запланувати екскурсії

Карпати багаті не лише природну красу, а й на культурні пам’ятки, огляд яких – цікавий та корисний досуг.

“Про тутешні цікавинки можна дізнатися детальніше тут, а про місцеві екскурсії до пам’яток – від місцевих мешканців або в адміністрації,” – поділилися інформацією представники місцевого готельного комплексу “Слов’янка”.

Крок третій: підготуватися до гуцульських свят

Для туристів місцеві розігрують цікаві ярмарки та свята, аби сповна показати свій гірський колорит. Заздалегідь можна спробувати придбати вишиванку, сорочку чи сукню, аби одягти її на свято. В Карпатах святкують яскраві фестивалі музичної культури, кулінарні, торгові дні, а головне свято сезону – проводи на полонину, коли розігрується традиційне для гірських мешканців дійство, і пастухів відправляють на все літо на далекі полонини.

Свята для туристів влаштовують повсюдно, але можна деякі фестивалі запланувати відвідати саме в дні їхнього проведення. Якщо є бажання, у деяких можна заздалегідь подати заявку і виступити разом із учасниками з усієї країни.

Крок четвертий: знайти смачні ресторани

Не всі заклади в Карпатах однаково варті відвідування. Кращі місця можна знайти в інтернеті за відгуками тих, хто вже спробував тутешні смаколики і залишив свої враження на спеціальних сайтах туристичних відгуків. Банкети для свят або мангал із м’ясними делікатесами, колоритна хата молочника, пекарня, традиційна європейська кухня – тут можна знайти стіл на будь-який смак.

В Карпатах не так багато відомих ресторанів, але невеликі місцеві кухні все-таки справляють враження на туристів та заслуговують на позитивну оцінку. На відпочинку можна добре наїстися традиційним баношем з кукурудзи та бринзи, грибним супом “зупою” та білим борщем із кормового буряка, голубцями та книшами, пирогами, що схожі на вареники тощо.

Крок п’ятий: домовитися про еко-туризм

Хоч на день, хоч на тиждень, але варто спробувати таку сучасну розвагу для міських жителів, що забули, як це – працювати на землі. Еко-туризм – напрям, що розвивається в усьому світі, і в Карпатах також. Спробуйте знайти на місці відпочинку ферму, де туристи можуть пограти в справжніх фермерів та поратися на городі або дбати про тварин в ігровій формі. Це цікавий та корисний відпочинок, що повністю перезавантажить і розум, і тіло на відпочинку.

Отож, влітку у Карпатах є багато розваг на будь-який смак, від екскурсій по музеях до еко-туризму. Не пропустіть це літо – вирушайте у подорож в Карпати! Хоч це не такий популярний сезон, як перед новорічними святами, але також дуже цікавий час разом із природою та привітними місцевими людьми!

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