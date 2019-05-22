Роман Заставний розказав, що буде зі Степаном Барною після інавгурації президента

Народний депутат Роман Заставний переконаний, що головою ОДА має бути виключно місцевий претендент на цю посаду.



– Наскільки я пригадую, у законодавстві передбачено, що нинішній голова ОДА після інавгурації нового президента залишається із приставкою «виконувач обов’язків». Тому що звільнити голову ОДА можна за погодженням Кабінету Міністрів. Тобто, дві гілки влади повинні між собою узгодити як призначення, так і звільнення.

На запитання, хто є основними претендентами на цю посаду, Роман Заставний відповів: «Претендентами зараз є тільки самозванці, які самі себе «призначають»протягом останніх місяців. Я, чесно кажучи, нічого не чув, але точно знаю, що рішення щодо призначення голови Тернопільської ОДА абсолютно ніякого немає. Зате є вже декілька кандидатур, які себе «призначають» у засобах масової інформації таактивно піаряться з цього приводу. Об’єктивно, якщо Львівщина і Тернопільщина найбільше віддала голосів за діючого президента (а ми президента уособлюємо із владою), то напевно, що саме ці голови добре втілювали державну політику, якщо їх підтримала така велика кількість людей. Дуже важливо, щоб головою ОДА став місцевий виходець».