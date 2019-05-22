Тернопільські активісти “Автоєвросили” планують продовжити боротьбу за доступне розмитнення автомобілів в новому Парламенті

20 травня о 19:20 в ефірі телепрограми “Тема дня” на телеканалі UA: ТЕРНОПІЛЬ спілкувалися з головою обласного осередку ГО “Автоєвросила” Ігорем Красновським.

15-16 травня під стінами парламенту мітингувальники вимагали відтермінувати дату прийняття закону 8488, який мав вступити в силу 24 травня і прогнозував для українців, що не розмитнили свої автомобілі на європейських номерах штрафи.

“Наша боротьба за доступне розмитнення продовжується. Я буду ініціювати від тернопільського регіону створення політичної партії, якою ми будемо входити до нового Парламенту. Оскільки таких високих митних платежів, як в Україні, немає в жодній країні Європи. Розмитнення залишається недоступним для звичайного українського громадянина, для якого автомобіль – не розкіш, а необхідність”, – заявив у програмі “Тема дня” (UA:ТЕРНОПІЛЬ) голова обласного осередку ГО “Автоєвросила” Ігор Красновський.

Ігор Красновський, зазначив, що основною вимогою мітингувальників було доступне розмитнення, адже штраф для водіїв передбачався в сумі 170 тис. грн., також були передбачені виконавчі провадження та конфіскація авто.



Поділіться:











загрузка...