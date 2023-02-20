Тернополянин загинув через місяць після призову: проводиться перевірка, чи проходив військовий навчання

Військовий з Тернополя Богдан Покітко загинув на передовій менше ніж через місяць після призову. Територіальний центр комплектування проводить службову перевірку, щоб встановити відповідальних за підготовку та навчання особового складу. Про це повідомили на сторінці Тернопільського обласного ТЦК СП.

Військовий отримав повістку на початку січня, був призваний до війська 18 січня, а 31.01 склав присягу. 12 лютого 33-річного Богдана перевели до нового місця проходження служби, де він загинув внаслідок бойових дій 16 лютого.

“Щодо призову солдата Богдана Покітка можемо повідомити, що відповідно до медичної комісії та уточнення даних Богдан був визнаний таким, що придатний проходити військову службу в лавах Збройних Сил України та був призваний на військову службу по мобілізації до Тернопільського об`єднаного міського ТЦК СП на одну із посад в роту охорони. 12 лютого солдата було переведено до нового місця проходження служби, де він загинув внаслідок бойових дій 16 лютого 2023 року. На даний час у Тернопільському ОМТЦК призначено службову перевірку, за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу. Такий випадок, який стався з солдатом Богданом, не є системним. Командування військових частин бойового складу приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їх життя і життя тих, хто поруч. Звертаємось до суспільства дочекатись завершення службової перевірки, результати якої будуть оприлюдненні найближчими днями”, – йдеться у повідомленні ТЦК СП.

Волонтерка Оксана Огородник у соцмережі розповіла, що Богдан був призваний у другій половині січня. Йому вручили повістку на зупинці у Тернополі.

“Навчання боєць в частині та на полігоні не проходив. Навчання поводження зі зброєю також не проходив. Розбирання та збирання автомата і все. В армії він не служив. Як можна відправити людину на передову без професійних навиків, практики та підготовки? 12.02.23 поїхав на Донецьк. 16.02.23 немає Богдана, немає друга, немає сина, немає коханої людини. Пройшов місяць від вручення повістки”, – повідомила Оксана.

Мер Тернополя Сергій Надал написав у Фейсбуці, що направив звернення у компетентні органи розібратися у цій ситуації.

“Я підтримую друзів і родичів Богдана, який загинув захищаючи Україну. Я направляю звернення у компетентні органи розібратися у цій ситуації. Безумовно, на фронт мають іти люди, які пройшли відповідний вишкіл. Життя Богдана це не поверне. Але якщо такий факт підтвердиться, будуть врятовані сотні життів наших воїнів”, – написав Сергій Надал.

Суспільне