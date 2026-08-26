Понад 125 тисяч гривень за верби: на Тернопільщині покарали порушника

Порушник природоохоронного законодавства добровільно відшкодував 125 506,80 гривні збитків, завданих незаконною рубкою дерев на території регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон».

Як повідомили у Державній екологічній інспекції у Тернопільській області, незаконну рубку виявили у березні 2026 року за межами села Сновидів Золотопотіцької громади. На території природно-заповідного фонду були незаконно зрубані дерева породи верба.

За фактом порушення інспектори склали протокол за статтею 91 КУпАП. Бучацький районний суд Тернопільської області визнав особу винною у вчиненні адміністративного правопорушення.

Розмір завданої природно-заповідному фонду шкоди екологи розрахували відповідно до спеціальних такс, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2022 року №575. Загальна сума збитків становила 125 506,80 гривні.

Щоб домогтися відшкодування завданої шкоди, Державна екологічна інспекція пред’явила порушнику досудову вимогу.

У серпні 2026 року чоловік добровільно сплатив усю суму, тому потреби у примусовому стягненні коштів не виникло.

В Інспекції наголошують, що території та об’єкти природно-заповідного фонду перебувають під особливою державною охороною. Незаконна рубка дерев на таких територіях є порушенням природоохоронного законодавства та тягне за собою відповідальність.

Про випадки порушення природоохоронного законодавства громадян закликають повідомляти відповідні служби, зокрема через вебресурс «ЕкоЗагроза».