Поповнив ряди Небесного воїнства захисник Іван Кіт з Тернопільщини

І знову біль та сльози…Небесне військо поповнив старший солдат КІТ Іван Йосипович (14.07.1966-04.01.2025) навідник 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу механізованої роти, старший солдат військовослужбовець контрактної військової служби, призваний 26 квітня 2019 року Хмільницьким РТЦК та СП Вінницької області, який вважався зниклим безвісти за особливих обставин з 04.01.2025 року під час виконання бойового завдання поблизу н.п. Нововасилівка Покровського району Донецької області. Повідомляє Пʼятий відділ Чортківського РТЦК та СП.

На превеликий жаль, підтвердилася трагічна звістка: 26 серпня 2026 року.

У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’ятю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю.

Іван поповнив ряди Небесного воїнства, щоб вічно стояти на сторожі миру, добра та справедливості. Щирі співчуття рідним та друзям солдата.

Вічна та світла пам’ять Герою України.