На дорогах Тернопільщини тривають роботи з експлуатаційного утримання: що ремонтують

На Тернопільщині продовжують виконувати комплекс робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Йдеться про прибирання доріг та узбіч, відновлення водовідведення, заміну дорожніх знаків і нанесення розмітки.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

Підрядні організації, які працюють на замовлення Служби відновлення, систематично виконують необхідні роботи для підтримання доріг у належному стані.

Зокрема, протягом останнього тижня:

прибирали узбіччя, місця відстою транспорту, автопавільйони та посадкові майданчики;

очищали зони відпочинку;

прибирали з проїзної частини та узбіч повалені вітром дерева;

відновлювали кювети;

очищали водовідвідні труби та лотки;

замінювали пошкоджені та зношені дорожні знаки;

оновлювали горизонтальну дорожню розмітку, зокрема на пішохідних переходах.

Окремо дорожні служби працюють спільно з територіальними громадами області на умовах співфінансування. На державних дорогах, які проходять через громади Тернопільщини, підрядники ліквідовують аварійну ямковість.

У Службі відновлення закликають водіїв бути особливо уважними на ділянках, де тривають дорожні роботи.

Водіям нагадують дотримуватися правил дорожнього руху та знижувати швидкість поблизу працівників і спеціальної дорожньої техніки.