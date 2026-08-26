На дорогах Тернопільщини тривають роботи з експлуатаційного утримання: що ремонтують
На Тернопільщині продовжують виконувати комплекс робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Йдеться про прибирання доріг та узбіч, відновлення водовідведення, заміну дорожніх знаків і нанесення розмітки.
Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.
Підрядні організації, які працюють на замовлення Служби відновлення, систематично виконують необхідні роботи для підтримання доріг у належному стані.
Зокрема, протягом останнього тижня:
- прибирали узбіччя, місця відстою транспорту, автопавільйони та посадкові майданчики;
- очищали зони відпочинку;
- прибирали з проїзної частини та узбіч повалені вітром дерева;
- відновлювали кювети;
- очищали водовідвідні труби та лотки;
- замінювали пошкоджені та зношені дорожні знаки;
- оновлювали горизонтальну дорожню розмітку, зокрема на пішохідних переходах.
Окремо дорожні служби працюють спільно з територіальними громадами області на умовах співфінансування. На державних дорогах, які проходять через громади Тернопільщини, підрядники ліквідовують аварійну ямковість.
У Службі відновлення закликають водіїв бути особливо уважними на ділянках, де тривають дорожні роботи.
Водіям нагадують дотримуватися правил дорожнього руху та знижувати швидкість поблизу працівників і спеціальної дорожньої техніки.