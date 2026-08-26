Спецоперація “Рубікон”: на Тернопільщині поліцейські затримали чотирьох підозрюваних у збуті наркотиків

Злочинну діяльність чотирьох молодих людей, які налагодили збут наркотиків та психотропів через так звані “закладки” й поштові відправлення викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області.



Під час одинадцяти обшуків проведених за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення спільно з кінологами вилучили правоохоронці близько 1,5 кілограма амфетаміну, 2 кілограми PVP та понад кілограм канабісу. Заходи відбувалися у рамках всеукраїнської спецоперації “Рубікон”.



За даними слідства, незаконний “бізнес” організували двоє тернополян віком 24 та 25 років. До протиправної діяльності вони залучили 18-річного жителя Кременецького району. Старші учасники групи близько року тому вже потрапляли в поле зору правоохоронців через аналогічні злочини. Наразі кримінальне провадження щодо них перебуває на розгляді в суді. Родичі фігурантів внесли за підозрюваних заставу. Попри це, чоловіки не припинили протиправної діяльності, а продовжили займатися збутом заборонених речовин.



Як встановили поліцейські, тернополяни знайшли в інтернеті оголошення про високооплачувану роботу. Їхнє завдання полягало в тому, щоб отримувати наркотичні засоби та психотропи, фасувати їх, а далі ховати у визначених місцях. Саме для цього тернополяни орендували квартиру у якій одну з кімнат виділили для роботи з наркосировиною. Третій спільник приїжджав до них лише у ті дні, коли були замовлення.



За вказівками куратора вони облаштовували й так звані “майстер-клади” для подальшого поширення заборонених речовин. Частину “товару” фігуранти розкладали на території Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей, а іншу відправляли поштою замовникам у різні регіони України.



Трьох спільників затримали відповідно до статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Організаторам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. 18-річному жителю Кременеччини інкримінують частину 2 статті 307 ККУ. Обрали підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою.



Ще одного фігуранта в рамках спецоперації “Рубікон” викрили працівники поліції. 25-річний чоловік спершу працював на інтернет-магазин з продажу наркотиків, а за деякий час вирішив займатися “бізнесом” самостійно. Він реалізовував заборонені речовини методом закладок на території обласного центру. Його затримали, повідомили про підозру за ч. 2 статі 307 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 133 тисячі гривень.



Оперативники УБН документували злочинну діяльність спільно з колегами зі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області. Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усіх осіб, які можуть бути причетними до організації каналу постачання та збуту заборонених речовин.



Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/spetsoperatsiia-rubikon-na-ternopilshchyni-zatrymaly-chotyrokh-pidozriuvanykh-u-zbuti-narkotykiv?v=6a8ec81387f5e&fbclid=IwY2xjawT7w49wZG9mBWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMUxoaXhXVzU5RUxNbVQ2MUVzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeoDWbPz8sP06ENaLBjaQQgfQBnHjsrLZG-HFw_mAX4S6ldT0wtzZpy75kqqk_aem_0kK9Rzy9lTgMp10UQ-RPbA

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