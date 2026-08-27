У Бережанському замку реставратори знайшли фрагменти оздоблення XVII століття

У Бережанському замку під час науково-реставраційних досліджень каплиці Святої Трійці виявили фрагменти мармурового та алебастрового архітектурно-мистецького оздоблення XVII століття.

Роботи проводить команда реставраційної майстерні «PfisterRestSculptures» спільно зі студентами-реставраторами кафедри архітектури та реставрації Національного університету «Львівська політехніка».

На початку досліджень фахівці зафіксували актуальний стан каплиці та перевірили безпечність проведення робіт. Після цього реставратори почали працювати з нагромадженням кам’яних деталей, вкритих порохом, штукатурним розчином і битою цеглою.

Саме серед цих решток вдалося знайти перші фрагменти мармуру й алебастру. Як зазначають у Бережанському державному історико-архітектурному заповіднику, кожен такий уламок має значну історичну та мистецьку цінність, адже пов’язаний із культурою XVII століття та творчістю видатного скульптора Йоганна Пфістера і його учнів.

Знайдені фрагменти нині проходять фотофіксацію, очищення, зміцнення та первинну консервацію. Там, де це можливо, окремі частини також склеюють.

Найбільша загадка для реставраторів — з’ясувати, як саме окремі деталі були поєднані між собою та який вигляд мав первісний ансамбль західної частини каплиці Святої Трійці.

Попереду — детальний аналіз пошкоджень, вибір методик консервації та спроба відновити задум авторів історичного оздоблення.

Дослідники наголошують, що навіть невеликий уламок каменю може стати важливою частиною історії пам’ятки та допомогти відтворити її первісний вигляд.