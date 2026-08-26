На Тернопільщині родина виграла 190 000 гривень у «Лото-Забава» 



У Кременці, що на Тернопільщині, 62-річний чоловік родом із Казахстану виграв 190 000 гривень у «Лото-Забава». Проте під час оформлення призу з’ясувалось, що виграшний білет належить не йому, а його 87-річній матері – пані Марії.

Жінка є давньою прихильницею лотереї «Лото-Забава» і раніше вже вигравала грошові призи та телевізор. Цього разу справжня переможниця вирішила передати сину білет для допомоги в оформленні виграшу.

Є у пані Марії і власна система участі в лотереї: щоразу вона купує білети рівно на 200 гривень.

Цікаво, що напередодні виграшу жінка кілька разів помічала на годиннику парні цифри, зокрема 07:07 та 12:12, тож вирішила, що це знаки удачі.

«У мами планів на виграні кошти багато, тож точно знайдеться, куди їх витратити», – ділиться син переможниці.

Частина виграшу пані Марія точно планує витратити на родину, адже має багато дітей та онуків.

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