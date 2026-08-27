Військовим зберігатимуть виплату грошового забезпечення на весь час лікування.

За українськими військовослужбовцями зберігатиметься виплата грошового забезпечення (ГЗ) за весь час лікування або реабілітації у стаціонарних умовах.

Відповідний закон підписав Президент України.

Закон України 4954-IX вносить зміни до низки законодавчих актів щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, на належну медичну допомогу, реабілітацію, протезування.

Збереження грошового забезпечення на час стаціонарного лікування.

Передбачено збереження грошового забезпечення на весь період лікування та/або реабілітації у стаціонарних умовах, у тому числі під час лікування в закладах охорони здоров’я іноземних держав.

Наразі грошове забезпечення за останньою займаною посадою зберігається за військовослужбовцем за період стаціонарного лікування, але не більше ніж 12 місяців поспіль. Якщо лікування триває понад 4 місяці, для продовження виплати необхідний висновок ВЛК про потребу в тривалому лікуванні.

Після набрання чинності новими положеннями тривалість лікування не буде обмежувати право військовослужбовця на збереження грошового забезпечення 12 місяцями на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України Це не означає автоматичного збереження всіх додаткових виплат, зокрема додаткових винагород. Умови їх виплати будуть визначені окремою постановою

Вимога до проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) не скасовується.

Після лікування, але не пізніше ніж через 12 місяців від його початку, військовослужбовець має пройти медогляд для визначення придатності до військової служби. Якщо лікування триває понад 12 місяців, повторний огляд ВЛК проводиться не рідше ніж кожні 4 місяці в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Покращене харчування під час лікування та реабілітації.

Покращеним харчуванням у закладах охорони здоров’я та реабілітаційних закладах забезпечуватимуть: військовослужбовців; ветеранів; звільнених з полону; іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу.

Також гарантується, що їхнє лікування та реабілітація здійснюватиметься на рівних умовах за рахунок коштів державного бюджету.

Забезпечення протезами за державний кошт.

Документ також встановлює, що військовослужбовці з пораненнями або травмами, а також особи з інвалідністю внаслідок війни мають забезпечуватися високофункціональними протезами та/або ортезами за рахунок державного бюджету.

Закон спрямований на посилення права захисників на належне лікування, реабілітацію, протезування та соціальні гарантії.