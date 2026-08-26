Петриківський розпис замість сірих стін: у Білоскірці прикрасили автобусну зупинку

У селі Білоскірка Великогаївської громади до 35-річчя Незалежності України оновили автобусну зупинку, прикрасивши її яскравим петриківським розписом.

Ініціаторками та авторками роботи стали місцеві жительки Світлана Якимів та її сестра Галина Томків.

Звичайна автобусна зупинка перетворилася на яскраву родзинку села та привертає увагу своїм українським орнаментом.

Про оновлення громадського простору повідомив Голова Великогаївської ТГ Олег Кохман.

«Тепер звичайна автобусна зупинка стала справжньою окрасою села — яскравою та по-українськи красивою», — зазначив він.

У громаді подякували жінкам за ініціативу, творчість та любов до рідного краю.

Петриківський розпис, внесений до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, став ще одним способом додати українських кольорів у повсякденний простір громади.