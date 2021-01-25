Шарф – аксессуар, который на сегодняшний день очень востребован не только как средство для защиты от холода, это еще и модный элемент гардероба любой модницы или модника. С помощью шарфа можно создавать неповторимые луки, которые смотрятся совершенно по-новому.

Выбирая шарфы в магазине ARGO, необходимо учитывать, насколько они подходят к тому или иному наряду. Сегодняшний ассортимент изделий позволяет создавать невероятные образы даже в повседневности.

Виды шарфов

Количество видов шарфов на сегодняшний день есть немало. Но мы поговорим только о самых распространенных видах изделий.Чтобы сделать правильный выбор необходимо сразу определиться с цветом, кроем и одеждой с которой планируется сочетание шарфа.

Классический

Это самые обычные шарфы, которые мы все знаем. Выглядят они как длинный прямоугольный отрезок ткани. Может быть изготовлен из самых разнообразных материалов – хлопок, шерсть, шелк, кружево. Как правило такие изделия носят на шее, но в отдельных случаях применяют для обматывания вокруг головы.

Воротник

Это изделие с горловиной, которая переходит в нижнюю часть. Изделие похоже на элемент свитера, но модели их бывают абсолютно разные – воротник-стойка, двойная петля, с пуговицами или застежками.

Выполняются из таких материалов:

флис – подходящий аксессуар во время спортивных занятий зимой в холодный сезон;

трикотаж – защитит от ветра и дополнит любой образ;

шерсть – наиболее часто применяемый материал, который используется для изготовления шарфа. в состав как правило добавляют акрил;

мех – добавит шика образу, но только в сухую погоду.

Такой шарф хорошо сочетается с классическим пальто, курткой или шубой.

Снуд

Изделие связано по кругу, не имеет концов. Изготавливают широкие и длинные изделия для того, чтобы обкрутить его дважды вокруг шеи. Применяются такие материалы как шелк, хлопок, шерсть, мех. Очень красиво смотрится в повседневном стиле. Также снудом дополняют куртку, пальто или любую спортивную одежду.

Манишка

Выглядит стильно, а в применении очень удобно. Представляет из себя высокую и объемную горловину, а нижняя часть уходит аж до плечей. Когда выбираете изделие, то обращайте внимание на его материал. Лучшим вариантом будет изделие из хлопка, акрила или вискозы.

Сейчас данная модель пользуется особой популярностью, особенно на пуговицах. Застежки позволяют отрегулировать плотность застегивания. Очень подходящее изделие при морозной погоде – идеально согреет шею и защитит от ветра и снега.