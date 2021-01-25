У Лановецькій лікарні запрацювало надсучасне діагностичне обладнання

Новий пересувний рентгенівський апарат типу С-дуга, стаціонарний апарат УЗД SonoScape P20, відеоендоскопічна система для проведення гастроскопії, колоноскопії, бронхоскопії — саме це надсучасне діагностичне обладнання нещодавно закупили в Лановецьку лікарню. Це значно полегшить роботу медиків та спростить умови лікування пацієнтів. Докупили ще один апарат ШВЛ (всього тепер шість в наявності) та концентратори кисню (вже 20 у лікарні).

Сучасне обладнання придбали також і до лабораторії: коагулометр, гематологічний та біохімічний аналізатори (напівавтомати). А ще замовили автоклав для стерилізації обладнання, інструментів, повідомляє “Голос Лановеччини”.

На фото: лікар-діагност Олександр Ящук під час огляду пацієнта.