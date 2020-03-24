Малину иногда называют садовой королевой. Это из-за её ароматных сладких ягод, которые известны своими целебными особенностями. Они чудесно справятся с простудными и другими похожими заболеваниями. За последние годы выведено множество сортов ягоды, и на сегодняшний день насчитывается около 150 разновидностей. Листья используют для употребления в чае, а корневища – как прекрасный отхаркивающий способ.

Виды и сорта малины

Старательные селекционеры вывели уникальные виды белоплодную и желтоплодную малину. Характерны саженцы малины не только окраской своих ягод, но и низким содержанием антоциана – вещества, которое вызывает аллергию. На территории Украины встречается черноплодная малина, которая похожа на ежевику. В ее состав входит множество антиоксидантов, имеющие противомикробные действия. Они обладают такими качествами:

– устойчивы к засухе и болезням;- отсутствие прикорневой поросли;- хорошее плодоношение и созревание.

Особенными сортами считаются ремонтантные. Они родят дважды за сезон. Их кусты не пригибают зимой. Побеги невысокие, поэтому нет нужды в их подвязке. Устойчива к заболеваниям, и имеет крупные плоды.

Выращивание малины

Если придерживаться нескольких советов по уходу за малинником, в результате можно получить крупную и сладкую ягоду в огромных количествах.

Подкормка

Осенью под саженцами малины необходимо вносить органические удобрения: торф, перегной с добавлением селитры или мочевины. Весной повторяют процедуру.

Рыхление

После удобрений под каждым кустом аккуратно проводят рыхление почвы, ведь корневая система расположена близко к поверхности. Корни малины имеют свойство сильно разрастаться, поэтому нужно ограничить их рост, вкопав в грунт лист железа.

Полив

Основным поливом является осенний, когда закладывают почки на следующий сезон. Саженцы стоит залить теплой водой, а после снять с опор и заложить на зимовку. В теплые дни малинник поливают только в засуху.

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