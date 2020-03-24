Три мільйони гривень спрямувала компанія “Агропродсервіс” на захист лікарів, що протистоятимуть коронавірусу



Гроші планують виділити на всі районні лікарні, де компанія обробляє землю.



Про це повідомив генеральний директор агропідприємства Андрій Баран, – повідомляє сайт “Агропродсервісу”.



За словами керівника, сьогодні всі переживають непрості часи. Українці завжди об‘єднувались, коли комусь була необхідна допомога. Тому і компанія «Агропродсервіс», відчуваючи свою соціальну відповідальність, прийняла рішення про те, що не буде стояти осторонь тих процесів, які проходять зараз у суспільстві, не може стояти осторонь цієї боротьби з коронавірусом, яка розгортається за здоров‘я українців.



“Тому наше підприємство виділяє три мільйони гривень у фонди медичних закладів районних лікарень Тернопільської та інших областей, де компанія обробляє землю. Ці гроші будуть спрямовані на надання допомоги безпосередньо районним лікарням та працівникам, які будуть надавати допомогу хворим на цю недугу”. – повідомив Андрій Степанович.



Яким чином це буде відбуватися?



“Зараз ми чекаємо, поки лікарні нададуть нам реквізити, на які ми перерахуємо кошти. Ми плануємо давати гроші щотижнево протягом 8-ми тижнів. Тобто майже по 400 тисяч гривень щотижня ми будемо фінансувати медичні заклади”. – зазначив директор.



При нагоді, він також звернувся до своїх колег по агрорному бізнесу та інших підприємців із закликом брати активну участь у допомозі нашій країні та громаді впоратись з тим лихом, яке насувається.



“Звертаємось і до безпосередніх розпорядників цих коштів: ми хочемо, щоб гроші були використані на купівлю засобів захисту медперсоналу, які братимуть безпосередню участь у боротьбі з коронавірусом”. – зазначив Андрій Баран.



На завершення він побажав всім міцного здоров‘я, берегти себе, свої сім‘ї, родину та закликав зберегти Україну.

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