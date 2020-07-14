Виды жалюзи и ролеты

На сегодняшний день есть огромный выбор жалюзи и ролетов. Среди большого ассортимента сложно остановиться на одном варианте. Тут на сайте, можно узнать об особенностях каждого отдельного вида изделий и понять, какой лучше выбрать.

Вертикальные жалюзи.

Если стоит задача сделать интерьер в современном дизайне, а вы не представляете уюта без привычных штор, то на помощь придут вертикальные жалюзи и ролеты. Они могут быть разделены на две части и раздвинуты на обе стороны окна. Изделия не занимают много места и позволяют регулировать поток света. Это является большим преимуществом для любителей комнатных растений. Важным плюсом считается то, что изделия не накапливают грязь. Таким образом хозяйкам будет намного проще следить за чистотой. Такие шторы могут быть использованы в помещениях с высокими санитарными требованиями.

Защитные ролеты.

Такие изделия являются необходимыми в домах и офисах, поскольку позволяют плотно закрывать окно, не пропуская солнечные лучи. Являются альтернативой решеткам. Производители изготавливают их в различных цветовых вариациях, которые можно подобрать именно под ваш интерьер.Ролеты удобны в применении,могут быть механическими или автоматическими. Современные изделия придают красивого внешнего вида любым фасадам. Защитные ролеты спасают от шума, света, пыли и прочего внешнего воздействия.

Жалюзи горизонтальные.

Вписываются в любое дизайнерское решение. Их преимущества: долговечные; имеют пылеотталкивающие свойства; простые в использовании; имеют привлекательный внешний вид.

Современный рынок предлагает изделия с различной фактурой, цветом и рисунком. Такие жалюзи очень компактны, их можно сложить у самого карниза. Если разложить, то они полностью закроют окно. Также, можно регулировать уровень освещения, поворачивая пластины. Отлично сочетаются со шторами.

Деревянные жалюзи. С изысканностью таких изделий сложно вступить в соревнования любым другим вариантам. Они подчеркивают достаток хозяев и безупречный вкус. Изготавливаются из особых пород деревьев, являются экологически чистыми. Долговечны и удобны в использовании. Можно выбрать любой цвет, который идеально дополнит интерьер.

Рулонные шторы. Подходят для офисных помещений и для домашнего использования. Выполняются в любых цветах и с различной фактурой. Длину можно регулировать при помощи специального механизма.