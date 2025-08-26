



Виробник спецодягу Бреві — Полтава, Україна

Бреві — українське підприємство, що займається пошиттям професійного спецодягу для різних галузей. Власне виробництво розташоване у місті Полтава, а готова продукція постачається клієнтам по всій території України. Компанія працює як з великими корпоративними замовниками, так і з невеликими партіями під індивідуальні технічні умови.

Виробництво функціонує згідно з нормами ДСТУ EN 13688, що підтверджує відповідність одягу сучасним вимогам до захисту, безпеки, екології та якості.

Пошиття спецодягу на замовлення — основний профіль компанії

Бреві спеціалізується на індивідуальному виготовленні спецодягу згідно з технічним завданням замовника. Кожна модель адаптується до умов експлуатації, особливостей професії, корпоративного стилю та вимог безпеки. Можливе як створення виробів з нуля, так і модифікація наявних конструкцій.

Завдяки налагодженому виробничому процесу враховуються всі деталі: колір тканини, розміщення кишень, наявність посилень, світловідбивальних елементів і фурнітури. Для нанесення логотипів, імен чи інших елементів айдентики використовується власна вишивальна машина. Також можливе використання альтернативних способів брендування.

Асортимент спецодягу Бреві

Підприємство виготовляє широкий спектр продукції для різних сфер:

Літній спецодяг — легкі костюми, халати, футболки, штани та напівкомбінезони;

— легкі костюми, халати, футболки, штани та напівкомбінезони; Зимовий одяг — утеплені куртки, комбінезони, моделі з вітрозахисними та водостійкими властивостями;

— утеплені куртки, комбінезони, моделі з вітрозахисними та водостійкими властивостями; Медичний та фармацевтичний одяг — костюми, халати, шапочки у класичних та брендованих кольорах;

— костюми, халати, шапочки у класичних та брендованих кольорах; Сигнальний одяг — жилети, куртки, штани з елементами високої видимості;

— жилети, куртки, штани з елементами високої видимості; Формений одяг — для охоронців, працівників СТО, складів, торговельних залів;

— для охоронців, працівників СТО, складів, торговельних залів; Корпоративна уніформа — моделі з логотипами, фірмовими кольорами та деталями бренду;

— моделі з логотипами, фірмовими кольорами та деталями бренду; Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) — респіратори, рукавиці, каски, окуляри, які постачаються перевіреними партнерами.

Для кожного клієнта можливе формування індивідуального комплекту з урахуванням сезонності, умов роботи, логістики та бюджету.

Бреві співпрацює з підприємствами різного масштабу — від великих виробничих компаній до приватних бізнесів. Можливий пошив як великих партій, так і невеликих тиражів для сезонного персоналу, стартів нового бізнесу або разової презентаційної потреби. Завдяки чітко вибудованій логістиці терміни виконання замовлень залишаються стабільно оптимальними — навіть у випадку нестандартних запитів.

Функціональність та ергономіка — в основі кожної моделі

Ключовим підходом у розробці моделей є комфорт та зручність у роботі. Враховується специфіка галузі, характер рухів персоналу, температурний режим і фактори навколишнього середовища. Кишені, вентиляційні вставки, посилені шви та світловідбивачі розміщуються саме там, де вони необхідні для ефективної роботи.

Матеріали: практичність, довговічність, зносостійкість

Для пошиття спецодягу компанія використовує перевірені матеріали з акцентом на функціональність, зносостійкість і естетику.

Основні типи тканин:

Саржа — щільна тканина з діагональним переплетенням, добре тримає форму, не вигорає;

— щільна тканина з діагональним переплетенням, добре тримає форму, не вигорає; Грета — суміш бавовни та поліестеру, стійка до частих прань;

— суміш бавовни та поліестеру, стійка до частих прань; Оксфорд, болонья — водостійкі тканини для верхнього зимового одягу;

— водостійкі тканини для верхнього зимового одягу; Мембранні тканини — для холодного та вологого середовища;

— для холодного та вологого середовища; Антистатичні та вогнетривкі тканини — за індивідуальним запитом.

Швейне виробництво дотримується всіх технологічних стандартів:

Посилена строчка (подвійна, потрійна) у зонах навантаження;

Якісна фурнітура — блискавки, кнопки, велкро;

Внутрішній контроль якості — від точності крою до надійності швів та вузлів.

Бреві — це спецодяг, який працює на результат

Вибір спецодягу — це не просто вибір одягу. Це про безпеку, впізнаваність бренду, комфорт працівників і відповідальність перед клієнтами.

Якщо потрібен надійний виробник із Полтави — із реальним досвідом, індивідуальним підходом і можливістю нанесення фірмової символіки — перегляньте сайт компанії https://brevi.com.ua або зв’яжіться напряму для консультації.