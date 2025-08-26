Виробник спецодягу Бреві
Виробник спецодягу Бреві — Полтава, Україна
Бреві — українське підприємство, що займається пошиттям професійного спецодягу для різних галузей. Власне виробництво розташоване у місті Полтава, а готова продукція постачається клієнтам по всій території України. Компанія працює як з великими корпоративними замовниками, так і з невеликими партіями під індивідуальні технічні умови.
Виробництво функціонує згідно з нормами ДСТУ EN 13688, що підтверджує відповідність одягу сучасним вимогам до захисту, безпеки, екології та якості.
Пошиття спецодягу на замовлення — основний профіль компанії
Бреві спеціалізується на індивідуальному виготовленні спецодягу згідно з технічним завданням замовника. Кожна модель адаптується до умов експлуатації, особливостей професії, корпоративного стилю та вимог безпеки. Можливе як створення виробів з нуля, так і модифікація наявних конструкцій.
Завдяки налагодженому виробничому процесу враховуються всі деталі: колір тканини, розміщення кишень, наявність посилень, світловідбивальних елементів і фурнітури. Для нанесення логотипів, імен чи інших елементів айдентики використовується власна вишивальна машина. Також можливе використання альтернативних способів брендування.
Асортимент спецодягу Бреві
Підприємство виготовляє широкий спектр продукції для різних сфер:
- Літній спецодяг — легкі костюми, халати, футболки, штани та напівкомбінезони;
- Зимовий одяг — утеплені куртки, комбінезони, моделі з вітрозахисними та водостійкими властивостями;
- Медичний та фармацевтичний одяг — костюми, халати, шапочки у класичних та брендованих кольорах;
- Сигнальний одяг — жилети, куртки, штани з елементами високої видимості;
- Формений одяг — для охоронців, працівників СТО, складів, торговельних залів;
- Корпоративна уніформа — моделі з логотипами, фірмовими кольорами та деталями бренду;
- Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) — респіратори, рукавиці, каски, окуляри, які постачаються перевіреними партнерами.
Для кожного клієнта можливе формування індивідуального комплекту з урахуванням сезонності, умов роботи, логістики та бюджету.
Бреві співпрацює з підприємствами різного масштабу — від великих виробничих компаній до приватних бізнесів. Можливий пошив як великих партій, так і невеликих тиражів для сезонного персоналу, стартів нового бізнесу або разової презентаційної потреби. Завдяки чітко вибудованій логістиці терміни виконання замовлень залишаються стабільно оптимальними — навіть у випадку нестандартних запитів.
Функціональність та ергономіка — в основі кожної моделі
Ключовим підходом у розробці моделей є комфорт та зручність у роботі. Враховується специфіка галузі, характер рухів персоналу, температурний режим і фактори навколишнього середовища. Кишені, вентиляційні вставки, посилені шви та світловідбивачі розміщуються саме там, де вони необхідні для ефективної роботи.
Матеріали: практичність, довговічність, зносостійкість
Для пошиття спецодягу компанія використовує перевірені матеріали з акцентом на функціональність, зносостійкість і естетику.
Основні типи тканин:
- Саржа — щільна тканина з діагональним переплетенням, добре тримає форму, не вигорає;
- Грета — суміш бавовни та поліестеру, стійка до частих прань;
- Оксфорд, болонья — водостійкі тканини для верхнього зимового одягу;
- Мембранні тканини — для холодного та вологого середовища;
- Антистатичні та вогнетривкі тканини — за індивідуальним запитом.
Швейне виробництво дотримується всіх технологічних стандартів:
- Посилена строчка (подвійна, потрійна) у зонах навантаження;
- Якісна фурнітура — блискавки, кнопки, велкро;
- Внутрішній контроль якості — від точності крою до надійності швів та вузлів.
Бреві — це спецодяг, який працює на результат
Вибір спецодягу — це не просто вибір одягу. Це про безпеку, впізнаваність бренду, комфорт працівників і відповідальність перед клієнтами.
Якщо потрібен надійний виробник із Полтави — із реальним досвідом, індивідуальним підходом і можливістю нанесення фірмової символіки — перегляньте сайт компанії https://brevi.com.ua або зв’яжіться напряму для консультації.