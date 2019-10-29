Вышитые сорочки для девочек – неустаревающая классика

Вышитые сорочки для детей смотрятся изысканно и патриотично. Такому подарку обрадуется каждая маленькая модница. Порадуйте свою принцессу сорочкой с аутентичным орнаментом https://ukrmoda.in.ua/kupit-vyshivanki/vyshivanki-detskie/vyshivanki-dlya-devochek/vyshitye-sorochki-vyshivanki-dlya-devochek/ !

Вышиванки и сорочки: характеристики и преимущества

Сорочка или вышиванка – это традиционная одежда жителей Украины, представляющая собой кофту свободного кроя с округлой горловиной и пышными рукавами. Некоторые модели дополняются резинками на рукавах и внизу, а также веревочными поясками. Обязательным атрибутом сорочки является вышивка в виде:

цветов, ветвистых веток, плодов и колосьев;

птиц и животных;

геометрических узоров – треугольников, овалов, кругов, ромбов.

Вышиванки могут иметь длинный и короткий рукав, открытую зону плеч и V-образный вырез. Классический вариант – белая хлопковая сорочка с красной или синей вышивкой. Раньше вышивка могла многое рассказать о своем происхождении и месте жительства владельца. Сейчас это просто декор с патриотическим характером.

Куда можно носить сорочку в украинском стиле?

Традиционная вышиванка зачастую приобретается для торжественных мероприятий: дня рождения, народных гуляний, утренников в детском саду и школе. Однако ныне стало модным носить украинскую одежду повседневно.

Для повседневной носки подходят сорочки изо льна, трикотажа и хлопка. Эти материалы приятны к телу, пропускают воздух и не требуют особого ухода. Специальная обработка швов делает их максимально мягкими, благодаря чему они не натирают и не раздражают чувствительную кожу детей.

Нарядная сорочка с роскошной крупной вышивкой пригодится для фотосессий и особых поводов. Красочные фотографии получаются, если мама с дочкой надевают одинаковые сорочки. Не ограничивайте фантазию, и тогда обязательно найдете самое интересное применение вышиванке!

Где заказать сорочки и вышиванки для девочек?

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