Як отримати нових клієнтів за допомогою контекстної реклами

З кожним роком кількість людей, які роблять покупки в інтернеті, стає дедалі більшою. І якщо для покупців все просто — зайшов на сайт та придбав товар, то продавцям доводиться докладати часто неймовірні зусилля для залучення на свій ресурс якомога більшої кількості потенційних клієнтів. Одним із таких способів поширення інформації про себе є контекстна реклама.

У чому основні переваги контекстної реклами

Контекстна реклама — це один із найефективніших способів залучення нових клієнтів. Цей вид реклами дозволяє демонструвати оголошення на сторінках результатів пошуку Google у відповідь на запити користувачів. Тобто люди, які бачать їх, вже зацікавлені у тому, що пропонує компанія. Це означає, що ефективність маркетингових зусиль зростає.

Такі види рекламних оголошень мають певні переваги:

демонстрацію реклами можна проводити у потрібному географічному регіоні;

надається можливість гнучкого налаштування, тому можна починати працювати за наявності будь-якого бюджету;

оплата здійснюється лише тоді, коли потенційний клієнт натисне на оголошення (працює модель Pay per click — оплати за клік);

можливість контролю ефективності. За допомогою Google Ads можна побачити, як працює рекламна кампанія, і за необхідності внести корективи до розробленої стратегії.

Реклама в Google є одним із найпотужніших інструментів в інтернеті. Можна замовити послуги контекстної реклами на https://elit-web.ua/uslugi-kontekstnoy-reklamy.

Як працюють фахівці з контекстної реклами

Для того щоб рекламна кампанія була успішною, спеціалісти мають провести глибокий аналіз ніші. Також вони вивчають можливі технічні помилки на сайті і проблеми з юзабіліті, щоб не «загубити» потенційного клієнта, який перейде за посиланням. Якщо клієнт має сезонний бізнес, враховується фактор сезонності в динаміці трафіку. Після отримання всіх необхідних даних фахівці з контекстної реклами складають медіаплан.

Важливе значення має дослідження ключових слів. Це необхідно зробити, щоб визначити відповідні ключові слова та фрази, які потенційні клієнти можуть використовувати під час пошуку продуктів або послуг.

Далі спеціалісти виконують налаштування оголошень за допомогою різних параметрів — географічного розташування потенційних клієнтів, пристроїв, які вони використовують, та часу показу. Це допомагає продемонструвати оголошення людям, які найбільше зацікавлені у рекламних пропозиціях.

Для досягнення швидкого результату фахівці створюють рекламні оголошення з урахуванням інтересів певної категорії ЦА. Проведене попереднє тестування дозволяє визначити найефективніші варіанти тексту, зображення тощо. Результативними є кампанії ремаркетингу — повернення користувачів, які вже замовляли товари раніше.

Справжні професіонали ретельно відстежують результати рекламних кампаній, щоб переконатися, як вони працюють і наскільки ефективні. Для цього використовують різні інструменти, наприклад, Google Analytics і Google AdWords.

Як бачимо, комплекс робіт, пов’язаних із розробкою ефективної контекстної реклами, досить складний, і впоратися з ним під силу лише професіоналам.