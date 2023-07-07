Як складаються рейтинги онлайн-казино: 3 ключові етапи



Щоденно на ринку онлайн-гемблінгу з’являються нові платформи, що пропонують гравцям різні варіанти розваг. У 2023 році свої послуги пропонують більш ніж 3000 сайтів казино, а також сайти, де можна грати в азартні ігри та в покер. Чим більше таких платформ, тим складніше гравцям, особливо новачкам, обрати дійсно надійного і чесного оператора. Щоб хоч трішки полегшити вибір, інформаційні портали на зразок https://enic-kazakhstan.kz/ формують рейтинги онлайн-казино, слідкують за їх актуальністю, публікують детальні огляди та бонусні пропозиції.

Оскільки багато хто орієнтується на подібні рейтинги, важливо розуміти, як вони складаються і на що орієнтуються фахівці.

Оцінка надійності

Рейтинг повинен допомагати орієнтуватися у величезній кількості онлайн-казино, а також визначити відмінності між ними. Для когось важливий критерій – наявність української ліцензії, для інших – наявність зручного мобільного додатку, як, наприклад, у Leon https://enic-kazakhstan.kz/casino/leon. Для захисту своїх персональних даних та коштів важливо обирати операторів, що заслуговують на довіру, гра у яких буде як захопливою, так і гарантовано безпечною.

Надійність компанії є основним критерієм, який використовується для оцінювання як нових казино, так і представлених на ринку протягом уже тривалого періоду часу. Оцінка враховує 3 фактори:

Життєвий цикл компанії. Якщо сайт протягом уже тривалого часу, рівень довіри до оператора вищий. Наявність ліцензій у компанії. Багато гравців не враховують цей фактор, поки не зіткнуться з певними проблемами. Реальні відгуки клієнтів про компанію, здебільшого взяті з профільних форумів.

Звичайно, легко обирати добре відомі компаніям світового рівня, однак досвід показує, що відносно нові та невеликі оператори бувають надійними.

Користувацький досвід

На цьому етапі оцінюють способи зняття грошових коштів та внесення депозиту, швидкість переказів коштів, можливість використовувати криптовалюту, перелік доступних валют. Також відіграє роль, як працює служба клієнтської підтримки, чи вона цілодобова, чи існує онлайн-чат.

Різноманітність ігор

Ні наявність ліцензії, ні тривалий термін присутності на ринку не змусить гравця обрати онлайн-казино, що пропонує обмежений асортимент ігор або ж виключно ігри від маловідомих провайдерів.

Щоб посісти високе місце в рейтингу, казино повинне мати у своєму асортименті всі класичні ігри, як-от рулетка або блекджек, кілька сотень ігрових автоматів, відеопокер, а також різноманітні різновиди покеру та онлайн-казино з живим дилером. Чим більше в казино представлено провайдерів та їх продуктів, тим вище в рейтингу буде компанія.

Також важливо чи пропонує казино демонстраційні версії. Крім того, казино отримують позитивні або негативні бали за ліміти ігрових ставок. Ідеальний варіант передбачає, що казино має приймати як дуже низькі, так і дуже високі ставки. Таке казино може підійти для ширшої аудиторії.

Звичайно, окремо при складанні рейтингів завжди оцінюються бонуси та програми лояльності. Якщо новачки ринку застосовують переважно такі інструменти залучення гравців, як бонуси, то відомі оператори більше орієнтуються вже на утримання клієнтів через програму лояльності.