Жителя Івано-Франківської області оперативники Тернополя затримали за крадіжку

Зловмисник на залізничному вокзалі в Тернополі викрав у військового наплічник з його особистими речами.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою звернувся житель Житомира. Чоловік – військовий і, перебуваючи на залізничному вокзалі, на декілька хвилин залишив у залі очікування свій рюкзак. Коли повернуся – особисті речі зникли.

Оперативно відреагувавши на повідомлення заявника, поліцейські вже за декілька годин у Львові затримали зловмисника. Крадений наплічник, в якому були ліки, одяг та 2000 гривень вилучили.

До вчинення крадіжки виявися причетний житель Коломийського району Івано-Франківської області, 2001 року народження.

Крадія затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу та обрання запобіжного заходу.