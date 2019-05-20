На Тернопільщині рятувальники позбавили медиків від основного символу

Неординарна подія трапилась 18 травня в м. Бучач, де на територію районної лікарні завітала непрохана гостя. Звичайно місцеві медики не відмовляють нікому з пацієнтів, але, побачивши такого «пацієнта», вони миттєво забули про клятву Гіппократа та про те, що змія являється символом їх емблеми, а натомість згадали про найважливіші цифри – «101» і викликали рятувальників.

Бійці 9-ої пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України не знітились перед повзучим гадом та, застосувавши спеціальне обладнання, відловили змію та відпустили в природне середовище існування, подалі від міста.

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