На Тернопільщині відбудеться масштабний День поля

🚜На Тернопільщині відбудеться масштабна подія в сфері агропромислового комплексу «Агро Тернопіль».

Вчора начальник Тернопільської ОВА Вʼячеслав Негода зустрівся з організаторами найбільшої агропромислової виставки в Україні «AGRO».

Під час наради обговорили ідею, мету заходу та його формат.

📌День поля спрямований на відновлення та підтримку аграрної промисловості регіону. Під час нього планують провести демопоказ та виставку сільськогосподарської техніки, альтернативних джерел енергії, насіння тощо.

Також учасники зустрічі ініціювали можливість організації в рамках заходу круглого стола, де присутні обговорять питання подальшого розвитку області в сфері агропромисловості.

День поля “Агро Тернопіль” планують провести 25-26 вересня. До участі запрошують аграріїв, фермерів, підприємців.