Бережани Новини Тернополя Регіони 

У Бережанах відкрили аптеку зі знижками для пільговиків

Irena 29 Views Прокоментуй!

0

Відбулося відкриття  ще одного структурного підрозділу Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  –  аптеки № 2, що знаходиться  за адресою: м.Бережани, вул. Площа Ринок, 7.  В аптечному закладі  представлено  широкий асортимент лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, медичних товарів, фітопрепаратів, лікувальної косметики тощо.  Окрім того, у цих аптечних закладах, як і в усій мережі ОВТ аптечного об’єднання, діятимуть знижки для пільгових категорій населення: 5% пенсіонерам та інвалідам; 15% воїнам АТО.

https://tovtao.te.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *