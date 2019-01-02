У Бережанах відкрили аптеку зі знижками для пільговиків

Відбулося відкриття ще одного структурного підрозділу Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання – аптеки № 2, що знаходиться за адресою: м.Бережани, вул. Площа Ринок, 7. В аптечному закладі представлено широкий асортимент лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, медичних товарів, фітопрепаратів, лікувальної косметики тощо. Окрім того, у цих аптечних закладах, як і в усій мережі ОВТ аптечного об’єднання, діятимуть знижки для пільгових категорій населення: 5% пенсіонерам та інвалідам; 15% воїнам АТО.

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