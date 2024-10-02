Ціна перемоги – надзвичайно велика: сімʼя з Тернопільщини втратила на війні чотирьох рідних
У родині Марії Капчур із села Забойки на Тернопільщині – четверо синів та п’ять доньок. Коли почалася війна у 2014 році, один із братів, Андрій, пішов служити. Був бійцем 128 гірсько-піхотної бригади.
– Вони разом служили, були близькими друзями. Для нас обох загибель Андрія було страшним горем, це нас об’єднало. Ми одружилися, переїхали в Гайсин на Вінничині – рідне місто Олександра. У нас народилася донечка Євгенія. Ми були надзвичайно щасливі. Коли доньці було п’ять місяців, повернулися в Тернопіль. У березні 2022 року в Олександра мав закінчитися контракт із ЗСУ, ми чекали на нього вдома. Але почалося повномасштабне вторгнення. 14 березня 2022 року він загинув у боях біля міста Золотого на Луганщині, – згадує Мар’яна.
Олександр служив у 24-й бригаді, за визволення Дебальцевого у 2016-му році був нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня. Посмертно воїна вшанували орденом “За мужність” ІІ ступеня. Йому було 34 роки.
Поховали Героя в Забойках, біля найкращого друга.
На захист України на початку повномасштабного вторгнення став і чоловік однієї із сестер, Ірини Капчур, – Андрій Печенюк.
«Він служив старшим сапером інженерно-саперного взводу. Загинув 11 серпня під час виконання бойового завдання на Харківщині поблизу населеного пункту Олександрівка Богодухівського району», – повідомили у Підгороднянській ОТГ.
– Для нашої родини загибель Андрія стала страшним ударом. Осиротіла 17-річна донька Соломія. Дівчинка – талановита скрипалька, справжня гордість родини. Вона з нетерпінням чекала додому тата, аби заграти йому на скрипці. Андрій дуже пишався нею, – каже Мар’яна.
Однак на 40 день після смерті Андрія рідні отримали ще одну страшну звістку. Внаслідок раптової зупинки серця у госпіталі Добропілля на Донеччині помер чоловік ще однієї сестри Анатолій Куріца.
– Його мали мобілізувати 17 липня. Та оскільки на 27 липня вже було заплановане весілля старшої доньки Марти, то Анатолію дали відстрочку. Ми зібралися родиною на весіллі. А вже після святкування чоловіка сестри відправили на навчання. Після чергового обстрілу його почало боліти серце, воно його й раніше турбувало. Анатолія забрали у лікарню, він випив таблетку і сподівався, що все минулося. Хотів повертатися назад в частину. Але раптово йому знову стало погано. Лікарі намагалися його реанімувати, але не вдалося, – розповідає Мар’яна.
Анатолія поховали в п’ятницю, 27 вересня, у рідному селі Почапинці. У нього лишилися дружина і дві доньки, Марта і Таня.
– Ціна перемоги України – надзвичайно велика, її неможливо виміряти. Наша родина пережила втрату чотирьох рідних людей. Це невимовний біль, який ми відчуваємо щомиті, – кажуть осиротілі рідні.
Юлія Томчишин, Тернопіль Фото Підгороднянської ОТГ, з фейсбук-сторінки Мар’яни Михайловської та з родинного архіву Капчурі