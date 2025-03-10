Історія оживає: знайдено унікальні документи про Білозірку та сусідні села

Священник Олексій Філюк нещодавно розпочав вивчення знайдених історичних документів, що проливають світло на минуле сіл Білозірка, Шушківці, Ванжулів та інших населених пунктів Кременецького повіту. Про це отець повідомляє у мережі Фейсбук. Вже вдалося встановити чимало цікавих фактів, і для підтвердження своїх слів він поділився не лише інформацією, а й фотографіями рукописів.

Однак, як зазначає дослідник, вивчення цих матеріалів – завдання не з легких, тому ведуться переговори з представниками Державного архіву щодо подальшої співпраці.

Церква Святого Архістратига Михаїла – пам’ятка віри та боротьби

Одна з головних знахідок стосується старовинної церкви Святого Архістратига Михаїла, розташованої у містечку Білозірка, що в Кременецькому повіті Волинської губернії. Згідно з архівними документами, храм було збудовано ще в 1735 році, і за час свого існування він пережив безліч випробувань.

Зокрема, церква пройшла через перенесення на кам’яний фундамент, пожежу 1812 року, масштабну реконструкцію 1842 року, а також тривалі суперечки за земельні володіння, які не вщухали аж до XIX століття. Попри всі труднощі, завдяки зусиллям прихожан та духовенства храм не лише вцілів, а й зберіг свій статус важливого духовного центру громади.

Архівні документи засвідчують не лише історію будівництва церкви, а й боротьбу за її збереження та розвиток. Це ще один яскравий доказ того, як віра та відданість людей можуть зберігати сакральні пам’ятки на століття.

Прихована історія, що нарешті відкривається

Давній церковний архів, який довгий час залишався недоступним, тепер відкриває свої таємниці. Сотні аркушів, написаних руками наших предків, дожили до сьогодення, зберігаючи в собі сліди минулих поколінь.

Сьогодні ми маємо унікальну можливість впорядкувати ці документи, захистити їх від забуття та передати майбутнім поколінням. Кожен запис, кожен рядок – це частинка історії, яку нам випала честь відновити.

Попереду ще багато роботи, але хто знає, які несподівані відкриття чекають дослідників у цих пожовклих сторінках? Фото документів вже зроблені, і процес триває. Минуле оживає, відкриваючи нам нові грані історії нашого краю.