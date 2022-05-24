Яке українське місто прийматиме «Євробачення» наступного року?

Не так давно в Турині завершився фінал чергового пісенного конкурсу «Євробачення», у якому за почесне перше місце змагалися представники багатьох країн. Завдяки перемозі гурту «Кalush Оrchestra» у наступному році високі гості мають приїхати до України, де знову будуть змагатися за звання тріумфатора конкурсу. Враховуючи це, у багатьох меломанів виникає досить логічне питання: куди саме відправляться європейські виконавці у травні 2023 року?

Які варіанти є найвірогіднішими?

Не секрет, що місце проведення визначають самі організатори конкурсу, але часу на роздуми у них залишилось не так і багато, адже попередню заявку з точною локацією слід подати уже через кілька місяців. Таким чином вирішальну роль при виборі міста зіграє наявність необхідної інфраструктури. Це значить, що провести «Євробачення» в Маріуполі буде практично нереально, хоча з такою ініціативою і виступив президент України. Трохи більш вірогідною виглядає перспектива виступу відомих музикантів у Калуші. Все ж рідне місто переможця автоматично заробляє деяку перевагу над конкурентами. Правда, якщо оперувати голими фактами, то вона є лише номінальною, бо будувати декорації в межах льодового комплексу, який вміщує до 1 тисячі глядачів – поганий план.

Очевидно, що основа увага знову буде прикута до Києва, де є належні умови для розміщення всіх учасників і фанатів. Цей аргумент має вирішальне значення, адже статус масштабного музичного дійства не дозволить організаторам іти на ризик за будь-яких умов. Тим більше на комфорт гостей завжди робиться висока ставка, так як шанс підняти імідж країни на міжнародній арені випадає рідко. В цьому плані конкуренцію столиці України може скласти тільки Львів, де вистачає обладнаних концертних майданчиків та комфортабельних готелів. Що стосується транспортного сполучення, у місті Лева теж немає жодних проблем. Як приклад можна розглянути хоча б відомі туристичні маршрути, які відкривають двері в Україну перед тисячами мандрівників з усього світу.

Альтернатива за кордоном

Якщо ж наша країна з певних причин не зможе забезпечити безпеку учасників, то місце проведення «Євробачення 2023» буде змінено. Зокрема Іспанія вже висловила готовність організувати грандіозний івент. Іспанці дійсно легко візьмуть на себе таку відповідальність, адже кожного року проводять масштабні заходи, такі як oдин з найважливіших турнірів з покеру – «EPT» в Барселоні (цього року 8-21 серпня), fashion-показ модного дизайнерського одягу «Mercedes-Benz Fashion Week» в Мадриді (14-18 вересня), міжнародний музичний фестиваль «Benicassim» на однойменному морському курорті (14-17 липня) та інші події світового масштабу.

Правда, сьогодні ще ніхто серйозно не сприймає Іспанію, як країну для проведення «Євробачення 2023». Скоріше, існує декілька можливих сценаріїв, а іспанці потрапили в список претендентів, тому що їх представниця зайняла високу позицію в цьогорічному конкурсі – 3 місце. До речі, якщо виходити з цієї логіки, то британці також можуть потрапити в перелік можливих організаторів, бо мають за плечима другу позицію. Її за результатами голосування журі віддали молодому співаку Сему Райдеру.

Що стосується офіційної позиції української влади, то вона цілком однозначна – «конкурс має пройти в нашій державі, а спекулювати на цій темі поки не можна». Така впевненість у своїх силах може тільки вселяти оптимізм, хоча хтось уже шукає запасні майданчики за кордоном. Робити це навряд чи треба, бо підтримку Україні виражають різні держави, в тому числі Польща, де готові допомагати з вирішенням всіх організаційних проблем.

Чого хочуть українці?

Немає нічого дивного в тому, що в українських меломанів є бажання спостерігати за «Євробаченням» у мирній країні. Мабуть, саме тому багато хто пропонує провести пісенний конкурс у Маріуполі. Це означає, що люди думають про швидку відбудову міста. Правда, навіть така райдужна перспектива не завжди є виправданою. Подібний висновок можна зробити, ознайомившись з популярними дописами в соціальних мережах.

«Проведення Євробачення в таких умовах – це точно не краща ідея. Маріуполь уже вважається символом мужності, тому проводити там концерт не варто, навіть у разі суттєвого покращення обставини. Це місце, на жаль, викликає не самі приємні асоціації у багатьох людей. За таких обставин ніяких пісень та танців бути не може», – написав один із користувачів в Інстаграмі.

Є шанс на те, що при прийнятті доленосного рішення організаційний комітет врахує суспільну думку. Хоча навіть такий виважений підхід навряд полегшить задачу, тому що задовольнити всіх практично неможливо. Тим більше, що в списку претендентів на проведення конкурсу постійно відбуваються доповнення. Це означає, що останнє слово знову залишиться за владними структурами. Правда, тримати інтригу довго вони не зможуть, тому зовсім скоро всі дискусії припиняться.