Интересные вещи из конопли

Долгие годы конопля активно использовалась человечеством наряду с популярными культурами, такими как пшеница и кукуруза. Но за несколько десятилетий репутация растения была испорчена ассоциациями с наркотическими веществами. Это утверждение относится к техническим сортам конопли, которую активно используют в промышленности. В стеблях и листьях таких сортов содержится минимальное количество ТГК, уровень которого не более 0,01%. Из этого растения производят огромное количество экологически чистых вещей.

История использования конопли

Еще в прошлом веке конопля являлась одной из ключевых культур в сельском хозяйстве. Коноплю активно выращивали в Азии, на территории стран СНГ и в США.

Первые антиконопляные компании начались в 30-е годы прошлого века в США и со временем распространилась по всему миру. Опасного конкурента в конопле видели владельцы нефтеперерабатывающих и бумажных производств, т.к. это растение активно использовалось в производстве их продукции. И в 1961 году конопля была признана опасным наркотиком. Ее активно уничтожали и запрещали культивировать.

Такая ситуация стала мощным толчком для развития технических сортов с минимальным содержанием ТГК, но при этом с полным сохранением всех минералов, микроэлементов и витаминов. Новые сорта конопли стали абсолютно безопасными и положила развитие большой отрасли промышленности.

Что производят из конопли

В мире насчитывается около 200 предприятий, которые занимаются выращиванием, переработкой и исследованием конопли. Конопля – универсальная культура, которая используется для изготовления косметологических средств, медикаментов, мебели, тканей, одежды и даже строительных материалов.

Из конопли производят:

– топливо. Коноплю используют в качестве сырья для изготовления биодизеля. Такое топливо является экологичным и намного дешевле традиционного производства;

– веревки и канаты. Продукция из конопли очень прочная по своим характеристикам она может уступать только качественной синтетике. Веревки используются в строительстве, производстве мебели, обустройстве интерьера, а также для изготовления шпагата и пожарных рукавов;

– паруса и снасти. Конопляное волокно сохраняет все свои свойства при намокании. В качестве сырья для морских снастей это растение использовалось веками;

– стройматериалы. Коноплю активно используют в строительстве в качестве напольного покрытия и утепления фасадов. Костробетон из этого растения – недорогой изоляционный материал, устойчивый к внешним воздействиям, прочный и надежный;

– автомобили. В машиностроительстве конопляный биокомпозит используется для обивки салонов и в качестве покрытий. Его активно применяют ведущие европейские производители;

– подгузники. Конопляное волокно хорошо поглощает влагу, устраняет неприятный запах, а также является отличным антибактериальным и гипоаллергенным средством;

– молоко. Растительное молоко богато микроэлементами и растительным белком, насыщено противовоспалительными компонентами. В таком молоке нет наркотических веществ, но большое количество аминокислот и полиненасыщеных жирных кислот;

– косметическая продукция. Экстракты и масло конопли используют в возрастной косметике, которая борется с морщинами, предупреждает старение и улучшает состояние кожи.

По материалам: https://dubaseed.com/nizkoroslye-sorta