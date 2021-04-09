На Тернопільщині успішно працюють фірми зареєстровані на дружину одіозного Медведчука

У Монастириській громаді зареєстровані підприємства, які належать Оксані Марченко (Медведчук), проти якої введені санкції за рішенням РНБО. Про це повідомив адміністратор однієї з Монастириських груп у соціальній мережі, пише Номер Один

Йдеуться про приватне агропромислове підприємство «Колос» та товариство з обмеженою відповідальністю «Ландрас-Агро». Обидва мають реєстрацію у селі Лядське, що на Монастирищині і займаються сільськогосподарським виробництвом. ПАП «Колос» створено на початку 2020 року, а

– ще у 2009-му.

В обох цих підприємствах є кілька кінцевих бенефіціантів, серед них Оксана Марченко, дружина одіозного Віктора Медведчука з реєстрацією у Києві, у Солом’янському районі на вулиці Медвинській (будинок 24, квартира 1).

Нагадаємо, 20 лютого 2021 року Президент України Віктор Зеленський ввів у дію проти подружжя рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції. За даними секретаря РНБО, санкції накладаються на все майно Медведчука.