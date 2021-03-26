Женский атласный халат: варианты для домашнего уюта и соблазнения

Выглядеть по-королевски в домашней обстановке под силу любой женщине, у которой в гардеробе есть атласный халат. Легкий и струящийся, он мягко подчеркивает все изгибы на теле своей обладательницы, делая ее фигуру роскошной и притягательной для мужских взглядов. Но при всем этом женский халатик продолжает оставаться домашней одеждой, в которой приятно расслабиться за чашкой чая, задушевной беседой или просмотром увлекательного фильма.

Мини, миди и макси

Домашний халат из атласа — не только повседневная одежда, но и модный предмет гардероба, в котором не стыдно предстать перед неожиданно нагрянувшими гостями. Приятные атласные модели можно найти на сайте Эдем Текстиль. Чтобы он выгодно смотрелся на женщине, важно правильно выбрать его длину:

короткие модели хорошо выглядят на девушках худощавого и спортивного телосложения с длинными ногами;

варианты длиной до колена универсальны, они подходят обладательницам любого роста и типа фигуры;

халат женский атласный длинный стилисты рекомендуют носить стройным и уверенным в себе дамам, желающим подчеркнуть собственный статус.

Цветовые особенности

Современная мода не ограничивает потребителей в выборе цветовой гаммы домашней одежды. Модели розовых, бежевых, голубых, серебристых и других неброских тонов положительно влияют на эмоциональный фон, дарят расслабление. В одежде таких расцветок приятно проводить выходные дни дома, когда не нужно никуда торопиться.

Белый атласный халат — вариант для уверенных в себе барышень с безупречной фигурой. Его приятно надеть после душа, чтобы позавтракать и выпить кофе в компании с любимым человеком. Но при выборе этого цвета важно помнить, что он выигрышно смотрится только на смуглых девушках.

Выглядеть эффектно обладательнице светлой кожи позволит красный атласный халат. Ему под силу превратить серую мышку в женщину-вамп и вернуть в отношения между супругами угасшую страсть. Носить дома яркую одежду психологи советуют дозировано, не чаще нескольких часов в день, поскольку она возбуждающе действует на нервную систему и в редких случаях может спровоцировать бессонницу.

Экстравагантной натуре, желающей оставаться соблазнительной всегда и везде, пригодится черный атласный халат. Плюс наряда в том, что он скрывает мелкие недостатки фигуры и выделяет ее достоинства. Темный цвет подходит всем женщинам: он выгодно подчеркивает загар и приятно контрастирует со светлой кожей.

Кружевное великолепие

Если намечается романтическая встреча в уютной домашней обстановке, девушке необязательно надевать вечернее платье. Заменить его поможет атласный халат с кружевом, нежно обволакивающий тело мерцающим блеском. Ажурные вставки сделают одежду роскошной и волнующе притягательной, поэтому барышня, рискнувшая облачиться в такой наряд, получит от любимого человека королевскую порцию комплиментов.

С ночнушкой и пеньюаром

Многие производители домашней одежды выпускают комплекты, состоящие из халатика и пеньюара или ночной рубашки. Их шьют из разных тканей, в том числе из атласа.

Наборы, в которые входят атласная ночнушка и халат, никогда не теряют актуальности. Они удобны, элегантны и позволяют женщине выглядеть привлекательно ночью и после пробуждения. К тому же атлас приятно холодит кожу, обеспечивая крепкий и комфортный сон.

Более смелый вариант — атласный пеньюар с халатом. Нередко комплект украшают игривым кружевом, оборками, рюшами и другими элементами декора. Соблазнительные пеньюары пользуются популярностью у женщин, которые хотят в любое время суток выглядеть привлекательно и стремятся поддерживать огонь в отношениях с партнером.

Качественный халат женский атласный не вызывает раздражения и аллергии, что важно для обладательниц чувствительной кожи. Ткань, из которой он пошит, отличается способностью охлаждать в жару и согревать в холод, поэтому даме, облаченной в удобную одежду из атласа, ничто не помешает наслаждаться комфортом в любое время года.