У Тернополі виконавчі органи працюють у дистанційному режимі: куди звертатися?

У Тернополі виконавчі органи місцевої ради розпочали дистанційно приймати громадян у зв’язку з виявленими випадками захворювання на COVID-19.Тернополянам, яким необхідно отримати інформацію чи послуги у виконавчих органах Тернопільської міської ради, які розміщені на вул. Коперника, 1, необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг або надсилати свої запитання через електронні пошти. Відповідні електронні адреси можна знайти на сайті Тернопільської міської ради у рубриці «Міська влада – Управління/відділи».

Дистанційні послуги обслуговування громадян надають управління:

житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,

містобудування, архітектури та кадастру,

відділ земельних ресурсів,

економіки, промисловості та праці,

відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів,

транспортних мереж та зв’язку

архівний відділ.