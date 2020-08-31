“Діти, котрі народились під час Євромайдану та анексії Криму, завтра ідуть до школи”, — блогер Володимир Гевко

Щоб ви собі розуміли – діти, котрі народились під час Євромайдану та анексії Криму, завтра ідуть до школи.

Усе їх життя триває війна. Вони ніколи не знали мирних часів, а довжелезна друга світова, про яку їм розповідатимуть на уроках історії – не вражатиме їх так сильно, як вражала колись нас. Бо хай і не за масштабами, звісно, але по часу вже цілком співмірна із війною, в котрій вони живуть.

Їх уроки історії написані не тільки в підручниках, а й в численних відео, фотографіях, розповідях, і вже навіть книжках і фільмах.

Діти війни.