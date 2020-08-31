21:01 | 31.08.2020
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“Діти, котрі народились під час Євромайдану та анексії Криму, завтра ідуть до школи”, — блогер Володимир Гевко

Irena 0 Views Прокоментуй!
Щоб ви собі розуміли – діти, котрі народились під час Євромайдану та анексії Криму, завтра ідуть до школи.
Усе їх життя триває війна. Вони ніколи не знали мирних часів, а довжелезна друга світова, про яку їм розповідатимуть на уроках історії – не вражатиме їх так сильно, як вражала колись нас. Бо хай і не за масштабами, звісно, але по часу вже цілком співмірна із війною, в котрій вони живуть.
Їх уроки історії написані не тільки в підручниках, а й в численних відео, фотографіях, розповідях, і вже навіть книжках і фільмах.
Діти війни.

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