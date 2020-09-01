У Тернополі до лікування пацієнтів з COVID-19 долучатимуть інтернів та студентів

Ліжковий фонд для надання допомоги хворим на COVID-19 в області збільшено до 1330 місць. 66 ліжок розгорнуто в обласній університетській лікарні. Про це повідомляють у тернопільській ОДА.

Наразі в області працюють над підсиленням медичних бригад. Адже кожне нове ліжкомісце – це додаткове навантаження на лікарів.

Тому вчора, 31 серпня, на спільній нараді з керівниками райдержадміністрацій прийняли рішення звернутися до Тернопільського національного медичного університету ім. І. Горбачевського з проханням залучити для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 лікарів-інтернів та студентів медуніверситету , – кажуть в ОДА .

Також голова ОДА Володимир Труш дав доручення провести медикам додатковий інструктаж щодо використання засобів захисту. Бо сьогодні кожен лікар – на вагу золота. Тому головні лікар мають наголосити у своїх колективах на важливості носіння масок, захисних щитків та костюмів. Ці прості правила допоможуть зберегти здоров’я медиків та їхніх родин, – каже очільник області.