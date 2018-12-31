Для самотніх та потребуючих людей Збаража організували Святу вечерю

27 грудня в рамках проекту “Об’єднання поколінь. Дозвілля разом” був організований захід “Сядемо до столу всі на Святий Вечір”. Дійство відбулося в актовій залі Збаразької міської ради при співпраці церкви Христового Воскресіння м. Збаража за сприяння «Карітас-Тернопіль» та товариства Червоного Хреста у м. Збараж, зокрема п. Марії Милян і Збаразького районного комунального територіального центру соціального обслуговування.

Для одиноких людей Збаража були накриті столи, які відтворювали атмосферу Святого Вечора з кутею, пампушками і пісними стравами. Ведучою «господинею» вечері була Мар’яна Благій, яка запросила всіх до святкового столу, щоб одинокі люди не відчували себе самотніми і забутими. Щоб відтворити “Містерію Різдвяного вечора” діти Марійської дружини церкви Христового Воскресіння підготували вертепне дійство і завітали на свято з своїм духовним наставником о. Омеляном Колодчаком.

Отець Омелян звернувся до присутніх з такими словами: «Радійте! Сьогодні ви не самотні. Тут єднаються покоління, щоб розділити радість народження Божого Дитятка. Бо Син Божий прийшов у світ немовлятком, у людській подобі, щоб принести спасіння для всього людства. Наші дітки несуть вам радісну вістку. У нашому вертепному дійстві тільки позитивні герої. Вже досить зла. Ми хочемо, щоб в колядках ви всі полинули спогадами в своє дитинство і відчули Божу присутність».

Отець пригадав роки, коли було заборонено ходити до церкви, колядувати, а сьогодні всі мають можливість вільно визнавати свою віру. Присутніх привітав і міський голова Роман Полікровський. Вечеря розпочалася з спільної молитви і благословення вечері отцем Омеляном Колодчаком. З колядками на свято завітали ансамбль працівників Збаразького районного комунального територіального центру соціального обслуговування. Кожен мав можливість пригадати і поділитися зі всіма своїми дитячими спогадами. Пані Марія Милян подякувала всім, хто долучився до “Містерії Різдвяного вечора”. Такі зустрічі старшого покоління з дітьми, особливо на такому дійстві, по справжньому їх об’єднують у прославі Бога.

Прес-служба архиєпархії.