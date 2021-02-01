Міський голова Сергій Надал не дав можливості депутатам висловити недовіру Кабінету Міністрів та Президенту України

Сьогодні я виступив на сесії Тернопільської міської ради щодо проблем підвищення тарифів.

Хоча насправді проблема є набагато глибшою.

Скоро мине два роки, як вперше в історії України практично вся влада в нашій країні опинилася в руках однієї людини та партії.

За цих два роки стало зрозуміло, що гасла декларовані на білбордах зеленого кольору виявилися черговою технологією в руках негідників.

Корупція процвітає на усіх рівнях, зокрема в найближчому оточенні президента Зеленського, є намагання знищити інституційність антикорупційних органів, відверті сепаратисти Портнови, Дубінські, Бужанські ведуть проросійську агентурну роботу на найвищому державному рівні, ветерани війни з РФ стають політичними в’язнями.

Олігархи виключно посилюють свій вплив та отримують надприбутки від рішень Зеленського та його політичної команди.

Зважаючи на це, нашою командою було запропоновано доповнити Звернення до керівництва держави такими словами:

! «Звертаємося до Кабінету Міністрів та Президента України скласти свої повноваження та добровільно подати у відставку».

На жаль, для Сергія Надала така правка від депутатів «Сили Людей» виявилася занадто радикальною, він побоявся навіть поставити цю правку на голосування, незважаючи на наполягання частини депутатського корпусу. Текст звернення, запропонований міським головою, повністю задовільнив представників партії «Слуга Народу», які його підтримали своїми голосами.

Окрім того міський голова відмовився ставити на голосування пропозицію щодо накладення мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги, які встановлюються мерією (вода, теплопостачання, ЖЕКи, вивіз сміття, ліфти і т.д.). Депутат міської ради від “Сили людей” Іван Ковалик