15:31 | 15.12.2021
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До уваги тернополян! Правила проведення масових заходів під час карантину

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 На час карантину в Україні заборонено проведення масових заходів на «жовтому» та «червоному» рівнях епіднебезпеки. 

Водночас, якщо всі учасники та організатори отримали щеплення проти COVID-19 або мають негативний результат тестування чи сертифікат про одужання, ця норма не застосовується. 

Проте існує різниця у використанні документів про щеплення для участі та проведення масових заходів на різних рівнях епіднебезпеки. 

На жовтому рівні дозволяється використовувати документ про отримання однієї дози вакцини проти COVID-19: “жовтий” COVID-сертифікат чи довідку форми 063-О. 

На червоному рівні використовувати документ про одне щеплення для участі у масових заходах заборонено. Щоб провести захід у такому випадку необхідно, щоб всі 100% учасників та організаторів пройшли повний курс вакцинації або ж мали негативний тест чи сертифікат про одужання. 

Постановою Головного державного санітарного лікаря деталізовано норми, яких необхідно дотримуватись під час проведення масових заходів на час карантину:

  • Під час проведення таких заходів має бути визначений відповідальний за дотриманням протиепідемічних заходів. Він має забезпечити, серед іншого, недопущення до заходу/на роботу працівників, які не надали документ про щеплення або негативний результат тестування на COVID-19;
  • Відповідальна особа має організувати проведення температурного скринінгу працівникам під час входу до приміщення безконтактним методом. Тих, у кого температура більше 37,2 градусів або ознаки ГРВІ до роботи не допускаються. 
  • При вході та в місцях масового скупчення відвідувачів треба організовути місця для обробки рук антисептиками, які містять понад 60% спирту, нанести маркування про забезпечення дистанції не менше 1,5 метри;
  • Рекомендується збільшити кількість пунктів вхідного контролю;
  • До приміщень або на територію  місць проведення заходу допускаються відвідувачі (учасники) з одягнутими засобами індивідуального захисту, зокрема захисними масками або респіраторами, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно;
  • Організатор заходу, серед іншого, має забезпечити: 
  • наявність достатнього запасу засобів індивідуального захисту та їх використання працівниками;
  • постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в службових санвузлах та санвузлах загального користування;
  • вологе прибирання місць найбільшого скупчення відвідувачів;
  • дезінфекцію поверхонь, з якими контактують відвідувачі;
  • безперебійну роботу систем вентиляції у випадку проведення заходів в приміщенні;
  • централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;
  • розміщення додаткових контейнерів/урн для засобів індивідуального захисту, паперових серветок в місцях загального користування (на вході, холах, коридорах, санвузлах тощо);
  • проведення навчання з працівниками щодо дотримання правил гігієни рук;

Організатори заходів та працівники зобов’язані:

  • бути одягненими у засоби індивідуального захисту;
  • регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше одного разу за 2 години;
  • утримуватися від контакту з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань;
  • самоізолюватися у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.

Вимоги щодо використання ЗІЗ та дотримання фізичного дистанціювання не поширюються на осіб, що виступають в сценічному образі на час безпосереднього проведення заходу. 

Учасники масових заходів зобов’язані:

  • чітко дотримуватись вказівок організаторів щодо дотримання протиепідемічних заходів;
  • використовувати засоби індивідуального захисту, закриваючи ніс та рот; 
  • не відвідувати заходи у разі виникнення респіраторних симптомів, дотримуватись респіраторної гігієни та етикету кашлю;
  • на вимогу організатора заходу, або уповноважених осіб, надати документ, що підтверджує негативний результат тестування на COVID-19 або отримання щеплення від коронавірусної хвороби. 

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