До уваги тернополян! Правила проведення масових заходів під час карантину

На час карантину в Україні заборонено проведення масових заходів на «жовтому» та «червоному» рівнях епіднебезпеки.

Водночас, якщо всі учасники та організатори отримали щеплення проти COVID-19 або мають негативний результат тестування чи сертифікат про одужання, ця норма не застосовується.

Проте існує різниця у використанні документів про щеплення для участі та проведення масових заходів на різних рівнях епіднебезпеки.

На жовтому рівні дозволяється використовувати документ про отримання однієї дози вакцини проти COVID-19: “жовтий” COVID-сертифікат чи довідку форми 063-О.

На червоному рівні використовувати документ про одне щеплення для участі у масових заходах заборонено. Щоб провести захід у такому випадку необхідно, щоб всі 100% учасників та організаторів пройшли повний курс вакцинації або ж мали негативний тест чи сертифікат про одужання.

Постановою Головного державного санітарного лікаря деталізовано норми, яких необхідно дотримуватись під час проведення масових заходів на час карантину:

Під час проведення таких заходів має бути визначений відповідальний за дотриманням протиепідемічних заходів. Він має забезпечити, серед іншого, недопущення до заходу/на роботу працівників, які не надали документ про щеплення або негативний результат тестування на COVID-19;

Відповідальна особа має організувати проведення температурного скринінгу працівникам під час входу до приміщення безконтактним методом. Тих, у кого температура більше 37,2 градусів або ознаки ГРВІ до роботи не допускаються.

При вході та в місцях масового скупчення відвідувачів треба організовути місця для обробки рук антисептиками, які містять понад 60% спирту, нанести маркування про забезпечення дистанції не менше 1,5 метри;

Рекомендується збільшити кількість пунктів вхідного контролю;

До приміщень або на територію місць проведення заходу допускаються відвідувачі (учасники) з одягнутими засобами індивідуального захисту, зокрема захисними масками або респіраторами, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно;

Організатор заходу, серед іншого, має забезпечити:

наявність достатнього запасу засобів індивідуального захисту та їх використання працівниками;

постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в службових санвузлах та санвузлах загального користування;

вологе прибирання місць найбільшого скупчення відвідувачів;

дезінфекцію поверхонь, з якими контактують відвідувачі;

безперебійну роботу систем вентиляції у випадку проведення заходів в приміщенні;

централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією;

розміщення додаткових контейнерів/урн для засобів індивідуального захисту, паперових серветок в місцях загального користування (на вході, холах, коридорах, санвузлах тощо);

проведення навчання з працівниками щодо дотримання правил гігієни рук;

Організатори заходів та працівники зобов’язані:

бути одягненими у засоби індивідуального захисту;

регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше одного разу за 2 години;

утримуватися від контакту з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань;

самоізолюватися у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.

Вимоги щодо використання ЗІЗ та дотримання фізичного дистанціювання не поширюються на осіб, що виступають в сценічному образі на час безпосереднього проведення заходу.

Учасники масових заходів зобов’язані: