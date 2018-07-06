Де у Тернополі є портал у інший світ (фото)

Будинкові номер вісім на вулиці Валовій пощастило. Зведений 1910 року, зберіг чимало як зовнішніх, так і внутрішніх атрибутів старої кам’яниці.

Проходячи повз, примагнічує – і дверима, і декоративною кахлею, якою тут оздоблений фасад. Ще цікавіше – всередині. Але наразі про двері.

Мальовані в чорне (щоправда, фарба вже пооблізала й оголила попередній червоний шар, але то таке), вони як портал у інший світ (десь так і є, зрештою).

Серед того, що обов’язково варто прискіпливо оглянути, а ліпше торкнутись – автентична важка дверна ручка, ретельно вирізьблені деталі – можна навіть погратися в гру — хто знайде більше квітів.

А знайшовши на букет – рушайте в інший світ під’їзду.

Анна Золотнюк.