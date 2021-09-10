У Заліщиках невідомі отруїли собак

У Заліщиках підсипали отрути бездомним собакам. Про це повідомляють у соціальній мережі мешканці містечка.

Ось уже декілька днів Заліщики «гудуть» про скоєне. Власники замикають своїх тварин, бо не знають, що прийде наступного разу в голову людям, у яких рука піднялася на беззахисних тварин.

Мешканець міста Ігор Барилко повідомив, що постраждалі тварини були знайдені на вулиці Степана Бандери. Чоловік разом з іншими мешканцями обурюється скоєним. Люди кажуть, тим, хто таке вчинив, байдуже на закон, і совісті в таких людей немає.

– І як у вас піднялася рука потравити їх? Невже вам не шкода цих собак? Нагадую, існує служба, яка забирає собак у притулок. Не полінуйтеся, знайдіть їхній телефон і не беріть гріх на душу! – написав чоловік у соціальній мережі.

Відомо, що постраждали не лише бездомні собаки, а й ті, в яких був дім. Про даний факт попередили відповідні органи, причетних до злочину осіб розшукують.

Люди в соціальній мережі активно почали обговорювати дану подію, пригадали, як близько двох місяців тому невідома особа намагалася вбити новонароджених цуценят. Дочекавшись, поки стемніє, чоловік почав кидати маленьких цуценят об землю. Мешканці активно зверталися у поліцію та Заліщицьку міську раду, адже переконані, якщо сьогодні страждають тварини, завтра це можуть бути люди й діти.