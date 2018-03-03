Деталі Тернополя. Відголоски балюстрад

Якщо вірити моїй настільній книжці «Як читати архітектуру» Керол Крейго, то конусоподібні балясини у формі вази були особливо популярні серед архітекторів часів барокко й рококо. А ті надихались образом ренесансних балюстрад.

Тож давайте порозгрібаємо завали й надбання та відшукаємо у Тернополі цю класику. До речі зауважу, що в радянські часи відголоски балюстрад теж були популярними, щоправда, вони ставали все лапідарнішими й лапідарнішими, поки не перетворились на кеглеподібні конструкції. Але не будемо про сумне. Лиш про гарне.

Анна Золотнюк.