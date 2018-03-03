Які військкомати на Тернопільщині найкращі

Вчора у обласному військкоматі відбулося підведення підсумків службової діяльності військових комісаріатів за лютий місяць, – повідомляє прес-служба структури.

За результатами виконання завдань щодо призову кандидатів на військову службу за контрактом, на проходження служби у військовому резерві, організації чергової служби та стану військової дисциплін за лютий місяць, кращими визначено :

Кременецький ОМВК (військовий комісар підполковник Фещенко Ю. М.),

Підволочиський РВК (військовий комісар майор Бродзянський В. Л.),

Борщівський РВК (військовий комісар підполковник Вербицький Б. М.).

Також, обговорювалися питання суворого дотримання всіма посадовими особами антикорупційного законодавства, недопущення скоєння правопорушень, пов’язаних з отриманням неправомірної вигоди.