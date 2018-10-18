Клямки палацові, церковні, міські та лікарняні. Колекція Анни Золотнюк

За час мандрівок містами й селами області я назбирала пристойну колекцію клямок.

Вони дуже різні – є тут сакральні, світські, багато декоровані й стримані, є із заліза, є з латуні, є функціональні та не дуже. Всі вони геть різні.

Що єднає їх, то це поважний вік. А ще скрупульозність, з якою вони виготовлені — пригляньтесь, які красиві деталі. Отже всі вони – такі собі свідки історії, котрі могли б багато чого розповісти про побачене, чи то пак відчуте.

Анна Золотнюк.