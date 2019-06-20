Знищений дитячий майданчик в Тернополі – ще один привід не вірити команді Надала

Ранок видався шокуючим для мешканців багатоквартирного житлового будинку №1 по вул. Київській у Тернополі. Конструкції дитячого майданчика, які ще донедавна тішили дітей, вирвані фундаментами лежали на землі, а поряд, навіть не криючись стояла будівельна техніка зловмисників. Як же могло статись, що майно громади безкарно знищили?

А пояснення просте. Тернопіль з початку 2011 року вимушений жити виключно за «законами» С.В. Надала і його однопартійців з ВО «Свобода», через корупційні схеми яких місто втрачає частину своїх парків, а громада – своє майно. Зазвичай, їх схеми не відрізняються оригінальністю, проте вражають своєю зухвалістю.

Земельна ділянка по вул. Київська,1, де й розміщується багатоквартирний будинок, надана п. Гевку Богдану Степановичу, разом зі значним майном громади (загальна площа складів 1738,5 кв.м.). У рішенні суду за цією оборудкою від 22 листопада 2013р. згідно висновку затвердженого ПП “Благоустрій”, існуючі там металеві гаражі є павільйонами для зберігання будівельних та інших матеріалів, а дитячі майданчики взагалі не зазначені.

Не виявив існування дитячих майданчиків у своєму висновку і головний архітектор міста Василь Бесага, хоча побачив там розташоване нежитлове приміщення, влаштоване мощення та огорожу, про що і зазначив у своєму висновку від 24 жовтня 2013 року.

Не побачив там дитячих майданчиків і головний архітектор проекту Гордій Ігор Романович, розробник містобудівного розрахунку для будівництва там багатоквартирного будинку, зазначивши, що одноповерхові споруди в легких металевих конструкціях, якими забудована ділянка підлягають зносу, і тим самим порушивши правила професійної етики архітектора, поставившись до інтересів замовника всупереч позицій інтересів суспільства.

І вишенька на торті. За даними інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації «YOUCONTROL» незмінним керівником та підписантом ПП «Благоустрій» є Гевко Галина Орестівна – мати п. Гевка Богдана Степановича, яка й зробила щедрий дарунок своєму сину у вигляді міського майна. Також нагадаємо, що Галина Орестівна є однопартійцем С.В. Надала та головою постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства. Саме від неї залежить розгляд питань знищеного дитячого майданчика та зникнення території будинку.

А ось тут Галина Орестівна на «Дні Двору» весело святкує, радіючи спільно з дітьми їхньому майданчику. А вже через деякий час, не без її старань, майданчика не стане.

https://komun.te.ua/%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%…/

Що ж у підсумку? Житловий квартал по вул. Київській позбавили чималого шматка території, так необхідної мешканцям будинків за №1;5;7, де мали б бути (відповідно до вимог державних норм) стоянки автомобілів, дитячі та спортивні майданчики, майданчики для відпочинку дорослого населення, місця вигулу собак тощо. Найбільший житловий район міста позбавили гарантованої законами території для обслуговування житлового фонду! Та й сам житловий будинок за адресою вул. Київська,5б немає достатньої території для влаштування стоянок, стоїть в санітарно-захисній зоні комунальних підприємств, гаражів, що не відповідає санітарним нормам та й біля торф’яної котельні, тобто в умовах непридатних для постійного проживання людей. Повна антисанітарія території, сміттєконтейнери цього будинку стоять під вікнами іншого багатоквартирного будинку та біля території дитячого садка (менше 20м). Чи біля контейнера поселиться п. Гордій, а онуків пошле в цей садок?

То ж вкотре закликаємо: тернополяни, гуртуймось проти розбазарювання та розкрадання майна міста! Зробимо Тернопіль некомфортним для корупціонерів, шахраїв, продажних архітекторів, суддів та правоохоронців, не дозволимо голові та його посіпакам наживатись на нас, здоров’ї та щасті наших дітей. Згуртована громада здатна сама і швидко навести лад у місті!