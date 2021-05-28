На Тернопільщині жінка прикидалася працівницею відомого благодійного фонду

Шахрайка представлялася регіональною працівницею БФ «Твоя Опора» і обманювала, що збирає гроші на допомогу хворим дітей

Аферисти не втрачають жодної нагоди, аби нажитися на чужій біді, і вигадують все нові і нові способи шахрайства. Так, на Тернопільщині у місті Чортків жінка вдавала із себе регіональну представницю благодійного фонду «Твоя Опора» і збирала кошти начебто на допомогу хворим дітям.

– До нас звернулися місцеві з уточненнями про дану персону, – каже засновниця БФ «Твоя Опора» Лера Татарчук. – На жаль, вони повірили їй і пожертвували кошти, а лише потім вирішили перевірити, чи справді вона працює у нашому фонді.

Щоби їй повірили, жінка показувала роздруківки з сайту фонду, які були незаконно завірені. Запевняла, що збирає кошти на хворих дітей, і брала лише готівку. До того ж, як уже потім зрозуміли працівники фонду, шахрайка особисто телефонувала їм напередодні, щоби вивідати максимум інфи, якою могла би апелювати перед людьми.

– Ми не відправляємо волонтерів і не збираємо готівку. Я, як очільниця фонду, вважаю, що це неефективно, неправильно і непрозоро, – пояснює Лера Татарчук. – У нас є офіційні рахунки, на які можна перерахувати кошти. А ще у нас немає жодних представників по регіонах! Я закликаю людей бути уважними до подібних «волонтерів» і, вирішивши допомогти, кілька разів перевірити доброчесність благодійників.