Мандрівки Тернопільщиною. Металеві стрічки балясин 

З мандрівок люблю привозити світлини модерністичних балясин.

Ці перила прості, без надміру деталей. Найчастіше вони виготовлені у формі, скажімо так, стрічок — ти підіймаєшся чи опускаєшся сходами, а вони «пливуть» поруч.

Коли виходиш на наступний поверх, балясини стрімко вигинаються. Під певним кутом вони мають вигляд закрученої спіралі ДНК. Це мій найулюбленіший ракурс для їх розглядання.

Нині поділюсь своєю колекцією таких ось вигнутостей. Ці балясини з Бучача, Чорткова й Тернополя.

Анна Золотнюк.