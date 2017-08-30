Принадливий Тернопіль. Будинок на вулиці Січових Стрільців

Трапляться, проходиш біля якогось будинку багато разів і не наважуєшся ступити всередину.

Соромишся, чи що. Не спішить рука взятися за клямку.

Так було з цим будинком номер 5 на вулиці Січових Стрільців. Спочатку зазнайомилася з його дверима – добре збережені, з красивими декоративними ґратками. І цього знайомства вистачало.

Аж ось зазирнула досередини.

Затишний простір. Сходи повільно піднімаються, роблячи в одному місці крутий вигин. Балясини відкидають тіні на стіну.

Настрій доповнювався тим, що знадвору лив дощ, а всередині його звуки ледь було чутно, і напівтемінь чинила вражіння, ніби тебе запросили до святої святих.

Анна Золотнюк.